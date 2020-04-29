Россияне строят храм с изображениями Путина и Сталина

В России строят главный храм вооруженных сил. Его украсят мозаикой с изображением президента Владимира Путина и других представителей политического руководства.

Это не первое появление изображения главы государства в храме. Достаточно посетить Софию Киевскую, чтобы убедиться. Но в случае Ярослава Мудрого речь шла о монархах, "помазанниках Божьих", сама власть которых была освящена церковью. Какое отношение к этому имеет избранный народом президент республики, понять невозможно.

Появление на мозаике Путина можно считать особым случаем чиновничьего рвения. Но российский президент хотя бы утверждает, что он верующий. Чего не скажешь о герое другой фрески этого храма — атеисте Иосифе Сталине. Во время его правления уничтожены тысячи священников, пасторов, раввинов, муфтиев, лам. Людей нередко убивали просто за то, что они продолжали ходить на церковные службы.

Вот история лишь одной семьи во времена Сталина. Дедушка Василий Гундяев, священник, 30 лет провел в тюрьме, был одним из первых заключенных страшного Соловецкого лагеря. Отец-священник Михаил Гундяев - провел три года на Колыме. Дети — Николай и Владимир — тоже стали священниками. Младший из них, Владимир Гундяев — это патриарх московский Кирилл. А в храме, который строит его церковь, будет изображение Сталина, который мучил его семью. И Путина, который начал войну в Украине и разрушил жизни миллионов людей, среди которых немало верующих РПЦ.

Когда людям не нужен мир и они забывают о страданиях своих близких и ближних — нужен ли им храм и нужен ли им Бог?