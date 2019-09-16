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вторник, 17 сентября 2019 07:36

"Россияне предлагают нам газ со скидкой в 25 процентов. Это наживка"

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"Пересекли отметку в 19 миллиардов кубометров газа в подземках. Опережаем план", — пишет глава Нафтогаза 41-летний Андрей Коболев в "Фейсбуке" 11 сентября. Это самый высокий уровень запасов в хранилищах для отопительного сезона за семь лет.

Ежедневно в Украину поступают 68,7 млн куб. м из ЕС. Европа тоже запасается. Хранилища Франции и Германии заполнены на 90%. В этот период в прошлом году показатель был 75%.

31 декабря закончится действие контракта НАК "Нафтогаз Украины" с "Газпромом" на транзит топлива в Европу по нашей газотранспортной системе. На 19 сентября запланированы переговоры Украины, России и ЕС об условиях его продления.

— Зимой Россия может прекратить транзит газа через Украину. Если сезон будет холодный, на европейском рынке возникнет дефицит и мы не сможем импортировать топливо. Будем полагаться лишь на собственную добычу и запасы в хранилищах. Поэтому в этом году они большие, — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 63 года.

— Раньше запасы достигали 16-17 миллиардов кубометров. К началу этого отопительного сезона будет более 20 миллиардов. Хватит, чтобы без проблем перезимовать. К тому же у нас постепенно уменьшается уровень потребления. Сегодня на год Украине нужно где-то 31 миллиард кубометров. В 2010 году было вдвое больше.

Запад может надавить на Москву и заставить подписать новый транзитный контракт с Киевом. Суд ЕС на днях отменил решение, которое позволяло "Газпрому" полное использование газопровода "ОПАЛ", который является продолжением уже существующего Северного потока-1 (газопровод из России в Германию в обход Украины. — ГПУ). Это бьет не только по нему, но и по Северному потоку-2, который еще строят. Не сможет работать в полную мощность, даже если его закончат.

Чего ждать от переговоров 19 сентября?

— Русские предлагают нам газ со скидкой в 25 процентов. Это наживка. Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" будут иметь смысл только после того, как РФ заплатит 2,8 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража (в феврале прошлого года суд удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные объемы газа для транзита. — ГПУ). Иначе гарантии России ничего не стоят. Если согласимся на прямой импорт из РФ по скидке, через год Кремль увеличит цену и привяжет Украину к себе энергетически.

Украина имеет потенциал, чтобы полностью обеспечить себя газом?

- Мы упустили время, которое стоило использовать на разработку месторождений. Необходимые ресурсы имеем. Но нужны инвестиции, новые технологии. Должны дальше сокращать потребление. 25 ноября будет четыре года, как Украина напрямую не импортирует газ из РФ. Отказались от прямого импорта из России и покупаем сырье на европейском рынке. Так же стоит делать с углем и нефтью. РФ до сих пор может воспользоваться нашей зависимостью относительно этих ресурсов. Однако газовая была самая большая.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
17
сентября

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