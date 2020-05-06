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четверг, 07 мая 2020 06:51

Россия врет об американском биологическом оружии в Украине

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Российская пропаганда создала легенду о секретных американских лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие в Украине. Недавно этот кремлевский бред озвучил телеканал "1+1".

Об "американских лабораториях" знаю не с чужих слов. В 2016-2018 годах исполнял обязанности директора одной из них – Научно-исследовательского противочумного института имени Ильи Мечникова в Одессе. Там расположена единственная в Украине лаборатория третьего уровня биологической защиты, которую построили США.

Все началось в 1979-ом. Государства пришли к выводу, что биооружие слишком неконтролируемое, чтобы его использовать в боевых действиях. Советский Союз, Штаты и другие страны подписали соглашение о запрете его разработки. Во время горбачевской перестройки один из руководителей советской программы биооружия раскрыл Западу глаза на то, что СССР и не думал выполнять соглашение. Ни один из секретных институтов не прекращал работу. Остановились "фабрики черной смерти" лишь в 1992 году.

В "лихие 1990-е" на постсоветском пространстве сотни безработных ученых начали искать работу. Доступ к недавно засекреченным штаммам бактерий и вирусов стал лишь вопросом денег, притом незначительных. Тем временем на смену холодной войне пришли многочисленные войны между государствами и террористическими организациями. Угроза биологического терроризма стала реальной. Некоторые ученые выехали из пост-СССР на Запад. Стали ведущими консультантами в предотвращении биотерроризма. Но большинство остались дома. Начали получать заманчивые предложения из Китая и Ирана и торговать предыдущими разработками. В начале 2000-х Штаты признали серьезность угрозы "расползания" специалистов по биологическому оружию в страны "третьего мира". Взялись противодействовать. Так возникла программа Министерства обороны США, о которой врут российские пропагандисты.

Штаты дали оборудование и средства на исследования экс-специалистам по биооружию, чтобы они сидели дома, а не ехали "заробитчанами" по приглашению исламистов, наркобаронов или коммунистов. Важным условием предоставления средств является то, чтобы опасные "игрушки" – ядерные материалы, токсины, штаммы бацилл и вирусов – были учтены, под надлежащей охраной, а не продавались через интернет.

Эти "американские" лаборатории всегда принадлежали Украине. Являются учреждениями Министерства здравоохранения и Продпотребслужбы. Они не военные, даже не "режимные" объекты. Я несколько раз просил предоставить "Противочумке" государственную охрану, но "не полагается". Должен был в рамках куцого бюджета нанимать дедушек-вахтеров. Правда, напоминает "секретную лабораторию ЦРУ"? Ни один американец никогда не работал ни в одной лаборатории. Там исключительно наш персонал. В значительной степени еще тот, с советских времен, который до сих пор на американцев смотрит сквозь ватные очки с прицелом.

Американцы только несколько лет финансировали содержание лабораторий. Украина в течение трех лет должна была взять его на себя. Но не имеет средств. Все, что Штаты могут делать сейчас – подбрасывать крошечные гранты, чтобы хотя бы контролировать сохранность штаммов опасных патогенов.

Можно ли в лабораториях делать биооружие? Над этим США поработали больше всего. При всем желании никто из персонала не имеет такой возможности. Лаборатории оборудованы только для диагностики. Физически невозможно не то что генетически модифицировать, но даже размножить бактерии.

С начала программы американская сторона пыталась добиться от Украины уменьшения количества коллекций штаммов и создания единого централизованного места их хранения. Не удалось. Помешала конкуренция между нашими институтами. Американские инспекторы вынуждены разрываться, регулярно проверяя имеющиеся три основные коллекции патогенов человека и еще несколько коллекций патогенов животных. Вот как выглядит тайная история американских секретных лабораторий в Украине.

Автор: Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран АТО
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Дата
07
мая

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