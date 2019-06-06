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пятница, 07 июня 2019 05:50

"Россия руками Портнова и Шуфрича пытается отомстить Порошенко и Украине"

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Петр Порошенко передал пост президента своему преемнику. Однако он остается в Украине главной мишенью для пророссийских сил. В адрес экс-президента продолжают литься потоки грязи и откровенной лжи.

Порошенко является крупнейшим двигателем украинских интересов. Президентские выборы были прелюдией к реваншу, а главные события битвы за Украину разворачиваются во время кампании в Верховную Раду. В интересах противника торпедировать Порошенко, чтобы его "Европейская солидарность" не прошла в парламент. Если им это удастся, реванш будет полным и станет возможным откат с завоеванных украинских позиций.

Противник наносит удары по направлениям именно той "триады", которую Порошенко поднял на щит как свои самые большие достижения: армия, вера, язык.

Так, общественная организация Елены Бережной (матери бывшей "регионалки" Ирины Бережной, погибла летом 2017 года. — ГПУ), задержанной 9 мая за ношение запрещенной георгиевской ленты, пыталась оспорить в суде принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Тщетно.

Одиозный епископ РПЦ Гедеон (Юрий Харон), депортированный из Украины при власти Порошенко, подавал иск для отмены постановления Верховной Рады и обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса Православной церкви Украины. Однако Верховный Суд отразил атаку на томос и закрыл производство. Но пророссийские силы не останавливаются: в судах, в том числе и в Конституционном, рассматриваются дела о якобы "незаконности" переименования Московского патриархата в Российскую церковь в Украине.

Общим фронтом выступают Нестор Шуфрич, соратник кума Путина — Виктора Медведчука, и Андрей Портнов, партнер Медведчука в контроле над каналом NewsOne. Бывший руководитель управления администрации Януковича по вопросам судоустройства, идеолог антидемократических "законов 16 января", вероятный соавтор постановлений ВС АРК в начале российской оккупации Крыма, Андрей Портнов вернулся в Украину после инаугурации Зеленского. И подал в Государственное бюро расследований минимум четыре заявления о якобы "совершении преступлений" Петром Порошенко за время, когда тот был Верховным главнокомандующим ВСУ.

Портнов заявил о "государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий" Порошенко на основании событий 25 ноября 2018 года, когда российские силовики захватили в Черном море три корабля и 24 моряков ВМС Украины. А Шуфрич видит "госизмену" экс-президента в его действиях летом 2014 года, когда в Украину вторглась регулярная армия РФ и погибли тысячи людей.

Экс-заместитель главы АП Портнов еще до возвращения в Украину анонсировал большое количество представлений на Порошенко. На самом деле эти жалобы не повлекут за собой никаких юридических последствий. И Портнов и не ставит перед собой такую цель. "Это просто юридический троллинг, который не имеет целью привлечение кого-то к уголовной ответственности. Ведь все понимают, что там нет состава преступления. Речь идет лишь о создании информационного шума", — комментирует ситуацию адвокат Игорь Головань.

Защитник напомнил: в соответствии с действующим уголовно-процессуальным кодексом, который в 2012 году составлял сам Портнов, следователь обязан внести в реестр "любой бред". И Портнов своим "обвинительным спамом" пытается показать, что "дыма без огня не бывает".

Головань указывает, что заявления Портнова и Шуфрича согласованы во времени и содержании с позицией России. В частности, представление Портнова о "предательстве", якобы связанном с походом украинских судов из Одессы в Азовское море, появилось за несколько дней до постановления Международного трибунала по морскому праву. Аргументация заявления странным образом совпала с позицией РФ по Гамбургскому трибуналу. Но и такая поддержка украинской "пятой колонны" Кремлю не помогла. 25 мая трибунал вынес решение в пользу Украины: Кремль должен немедленно освободить и военнопленных моряков, и корабли. Отдельным пунктом постановления судьи подчеркнули, что украинская власть переходом на Азов не совершала "военную провокацию", хотя на этом настаивают и Кремль, и Портнов.

Не менее показательным является другое "совпадение". Портнов прятался по заграницам во время всей каденции Порошенко, а в Киев вернулся сразу после того, как президентом стал Зеленский. Олигарх Игорь Коломойский расставляет свои кадры вокруг президента — от главы администрации до руководителя охраны — и согласовывает с Портновым правовые позиции. В интервью "Украинской правде" Коломойский признал, что Портнов ему "юридически помогает уже лет 20", они встречались и в Вене, и уже в Украине с целью продолжения сотрудничества. Собственно, на вопрос, поддерживает ли он иски Портнова против Порошенко, Коломойский ответил прямо: "Скорее, да. Морально я на его стороне".

Народный депутат Владимир Арьев, глава украинской делегации в парламентской делегации Совета Европы, констатирует:

— Представление Портнова сделано для того, чтобы подорвать позиции Украины на международных площадках. Эти действия полностью совпадают с позицией Москвы. Атакуются достижениях украинской власти за последние пять лет.

По заключению делегата в ПАСЕ, "Россия руками Портнова и Шуфрича пытается отомстить не только Порошенко, а Украине, которая до сих пор делала все, чтобы стать сильным европейским государством, восстанавливала независимость, государственность и обороноспособность". Во время парламентской избирательной кампании "осуществляется атака на фундамент Украины" — томос об автокефалии, государственный язык, новое войско, антироссийские санкции. Политик призвал "патриотов, добровольцев, волонтеров и всех, кто защищал Украину эти пять лет, следить, чтобы их достижения не оказались тщетными".

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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