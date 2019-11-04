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вторник, 05 ноября 2019 06:35

Россия изменится, когда люди осознают себя обворованными

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Российские операторы связи просят правительство компенсировать им затраты на выполнение "закона Яровой". С октября 2018 года они обязаны до полугода хранить телефонные разговоры, сообщения, изображения, аудио-, видео пользователей. Передавать спецслужбам РФ по запросу.

Оборудование для хранения информации стоит до 50 млрд руб - 19 млрд грн. В российском Минкомсвязи просьбу операторов назвали нецелесообразной. Теперь деньги они возьмут из карманов пользователей услуг. Россияне оплачивают политические фантазии Владимира Путина.

Все внешнеполитические действия Путина бьют по кошелькам населения страны. Из-за запрета правительства РФ в 2014 году на ввоз продуктов из Евросоюза российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. - 172 млрд грн, или около 3 тыс. руб. - 1159 грн - на лицо. Людей уверяли, что продовольственные контрсанкции позволят развивать сельхозпроизводство. Этого не произошло. Зато выиграли Беларусь, Аргентина, Швейцария, Уругвай и Чили.

Внешнюю политику Путина россияне одобряют. Мол, вернул уважение к стране, поставил всех на место. Они не понимают причинно-следственной связи между тем, что президент делает в телевизоре и содержанием своего кошелька. Не считают, во сколько им обходится "русский мир" в Крыму, на Донбассе и безумная информационная война.

Россия изменится, когда люди осознают себя обворованными. А кражей является вся политика Путина - и внутренняя, и внешняя.

Автор: Игорь ЯКОВЕНКО,российский журналист
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