Россия и Украина согласовали газовое соглашение

20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов.

Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года. Газпром выплатит украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до Нового года. Нафтогаз должен отказаться от других исков в международные суды на $12 млрд, которые сейчас находятся на рассмотрении. Однако это не касается иска к РФ по активам в Крыму.

- Решение о почти трех миллиардах четко определено, а другие иски будут отозваны в рамках пакета договоренностей, - говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины 35-летний Алексей Оржель 21 декабря. - Возрастет тариф на транспортировку. Его определят, руководствуясь европейскими методологиями.

- Должны подписать все до 29 декабря, чтобы с 1 января был сохранен транзит, - говорит исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, 43 года.

Действующий контракт заключили в 2009 году на 10 лет. Завершается 1 января. РФ стремится лишить Украину доходов от транзита. Для этого строит в обход "Северный поток-2" - газопровод в Германию. Настаивала на новом контракте на год - пока запустит тот газопровод. Киев добивался соглашения на 10 лет.

- Украина не получит транзита даже на пять лет. Газпром разорвет контракт, как только завершит строительство "Северного потока-2", - говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 56 лет.

- Из подписанного протокола не следует конкретных обязательств Газпрома. Зато Нафтогаз должен отказаться от судебных исков. Единственный чистый позитив - это обещание россиян выплатить 3 миллиарда долларов. Ранее предлагали отдать газом.

В протоколе контракта нет ограничиваемых требований, например, "транспортируй или плати". Это указывает на то, что россияне не планируют долго им пользоваться. С формальной точки зрения транзит будет существовать. Только будет в объемах, необходимых Газпрому для прохождения зимних пиков спроса в Европе.

Подписанный в Минске документ не является обязывающим. Мы не должны сейчас же забирать иски из арбитражей. В контракте нельзя на это соглашаться. Путин втянул в газовые переговоры политическое руководство Украины в Париже во время "нормандской встречи". Нафтогаз оказался под двойным давлением. Под протоколом первая подпись принадлежит помощнику Зеленского (Андрею Ермаку. - ГПУ), который не имеет никаких полномочий в газовом вопросе. Этот факт указывает на закулисные договоренности.

Киев мог бы получить лучший контракт, если бы мы переждали зиму. Европа имеет достаточно газа в хранилищах, мы тоже. Зато россияне сильно ощутили бы на себе отсутствие украинской ГТС. Каждый второй кубометр газа доставляют в Европу через Украину. Газпром потерял бы половину прибыли. Поэтому надо подождать с окончательным подписанием контракта.

Новый договор на транзит считает успешным для обеих сторон российский эксперт по энергетике Михаил Крутихин, 73 года:

- Украинцы получили все, что хотели. Это относительно длительный контракт. Объемы прокачки, которые позволят поддерживать их газотранспортную систему в рабочем состоянии. И присужденное Стокгольмским арбитражем. А Газпром не утратил канал транзита и получит хотя бы часть украинского рынка (четыре года Украина не покупает газа в России напрямую. - ГПУ).

Строительство "Северного потока-2" заморозили

Швейцарская компания "Оллсис" 21 декабря останавливает работу над "Северным потоком-2". Укладывала трубы газопровода на дне Балтийского моря. За несколько часов до сообщения об этом американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Он вводит санкции против компаний, которые строят подводную часть российского газопровода.

- Этот факт усилил наши переговорные позиции, - говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар. - Но украинская делегация, вместо того чтобы использовать свое преимущество, пошла на уступки Газпрому.

Будут попытки России обжаловать американские санкции в судах. Попытки достроить газопровод собственными силами. РФ имеет одно судно, которое теоретически может укладывать трубы в море. Это затянет строительство на неопределенное время.