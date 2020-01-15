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четверг, 16 января 2020 06:26

Российский ракетный крейсер не смог пришвартоваться к турецкой пристани

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9 января российский президент 66-летний Владимир Путин посетил в оккупированном Севастополе военные учения Северного и Черноморского флотов Российской Федерации. Привлекли 30 кораблей, подводную лодку и 40 самолетов. Провели ракетные стрельбы. В частности, крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробалистической ракетой "Кинжал".

Путин наблюдал за учениями с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". На нем должен был приехать в Севастополь из Турции, где встречался с лидером государства Раджепом Эрдоганом. Однако один из самых мощных кораблей военного флота РФ дважды не смог пришвартоваться к турецкой пристани. После чего вернулся на якорную стоянку в Мраморном море.

В аннексированный Крым также прибыли российский министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов и главнокомандующий военно-морского флота Николай Евменов. Украина направила ноту протеста Москве из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности.

Крымская эйфория в обществе растворилась. Сама по себе тема полуострова у россиян не вызывает восторга, — говорит руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков, 60 лет, изданию "Крым.Реалии". — Также визит Путина — своеобразный ответ на недавнюю резолюцию Генассамблеи Организации Объединенных Наций с требованием разоружения Крыма. Пытается продемонстрировать волю и могущество России, для которой Черноморский регион — зона повышенных интересов. Это и проверка реакции Североатлантического альянса.

— Путин любит красоваться на фоне кораблей, самолетов, танков. Когда нет больших успехов ни в экономике, ни в социальной сфере, руководство страны предлагает гордиться армейской мощью, — говорит российский военный эксперт Александр Гольц, 64 года. — Во время праздников Путин неожиданно появился в Сирии, затем в Турции и Крыму. Мол, на фоне иранского кризиса Россия действует как мировая сверхдержава.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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