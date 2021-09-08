Российские оккупанты пытают задержанных крымских татар

"Задержанного вчера в Крыму ФСБ первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла до позднего вечера держали в неизвестном помещении. В наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", - написал в фейсбуке 5 сентября председатель Меджлиса 63-летний Рефат Чубаров.

3 сентября оккупанты обыскали дом крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Якобы - из-за взрыва в селе Перевальное. Изъяли технику и забрали мужчину с собой. На следующий день задержали в Евпатории Шевкета Усеинова. А в селе Первомайское Симферопольского района после обыска схватили Наримана Джеляла. Ему россияне выдвинули подозрение в диверсии, что грозит до 15 лет тюрьмы, сообщил Чубаров. Подозрение также получили двоюродные братья Джеляла - Азиз и Асан Ахтемовы.

58 человек силовики задержали в Симферополе у ​​здания ФСБ. 4 сентября они пришли узнать местонахождение пятерых задержанных крымских татар.

"Это обычный сценарий фальсификации дел российскими оккупантами, - написала в фейсбуке первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, 38 лет.

- 23 августа, в день проведения саммита "Крымской платформы", на полуострове якобы повредили газопровод в районе села Перевальное. Он транспортировал газ военной части. "Причастных" нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в "Крымской платформе". По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а братья Ахтемовы - "исполнителями". Им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

К Нариману Джелялу и братьям Ахтемовым не допускали независимых адвокатов. Мои источники утверждают, что задержанных пытают.

6 сентября оккупационный суд Симферополя отправил Джеляла и братьев Ахтемовых под стражу до 4 ноября. Одаманов и Усеинов получили 14 и 15 суток ареста за неповиновение полиции. В отношении остальных задержанных составили админпротоколы.

США призвали Россию немедленно освободить задержанных.