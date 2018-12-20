"России нужен весь Керченский пролив"

— Сначала Россия претендовала на Крым. Потом — на территориальные воды вокруг полуострова. Сейчас — на весь Керченский пролив. Это нарушает двустороннее соглашение с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря от 2003 года, — говорит специальный представитель Госдепартамента США по Украине 53-летний Курт Волкер во время брифинга в Брюсселе 17 декабря.

— Россия обстреляла украинские корабли в международных водах и взяла в плен моряков. Выдвигают им обвинения, в соответствии с российским законодательством. Это противоречит всем международным нормам. Моряки исполняли свои обязанности и подпадают под законы военного времени. Они являются военнопленными.

На просьбы США, Германии и Евросоюза освободить украинских моряков Россия сказала "нет".

За действия РФ в Азовском море должны быть дополнительные санкции. Эта идея имеет сторонников на Западе. Не удивлюсь, если их введут в течение месяца или двух.

Также в ближайшие месяцы США объявят о начале новых поставок оружия для Украины. У нас есть возможность продать дополнительное оборудование.

18 декабря Курт Волкер прибыл с двухдневным визитом в Киев. Имел переговоры с главой Верховной Рады Андреем Парубием, руководителями парламентских фракций, министром обороны Степаном Полтораком, президентом Петром Порошенко.

Накануне поездки в Украину Волкер отменил встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. Отказ объяснил нежеланием Москвы отпускать украинских моряков.