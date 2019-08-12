Роман Безсмертный предлагает приостановить Минские переговоры

- Стоит прекратить работу в Минском процессе после событий в Павлополе, пока не соберется Нормандский формат. Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно, - говорит 8 августа представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный, 53 года. - РФ реализует внешнюю политику по принуждению к миру силой - за столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях.

6 августа вблизи Павлополя в Донецкой области российско-террористические силы обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов калибра 120 мм. Погибли четверо военных ВСУ. С 21 июля должно было действовать "хлебное перемирие" на Донбассе.

- Безсмертный озвучил позицию украинской делегации в Минске. Пока это не окончательное решение. Просто бросили мяч на российское поле, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- В переговорах с РФ должны делать сильные и неожиданные для врага шаги. А Безсмертный предлагает предполагаемую протокольную реакцию. Нельзя выходить из переговоров без альтернативы. Нормандский формат с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России ею не является. Он близок к Минским переговорам по духу и эффективности. Не будем действенными, пока там нет США. В идеале стоило бы включить Китай. Иначе придется ждать смерти Путина, чтобы решить конфликт на Донбассе.

Если просто выйдем из Минского процесса, это будет выглядеть как наш отказ от оккупированных территорий. Приведет к уменьшению санкционного давления на РФ и фактически нашему проигрышу.

- Украина имеет несоизмеримо меньшие информационные возможности для донесения своих позиций до международного сообщества, чем РФ, - говорит политолог Михаил Басараб, 42 года.

- Нам сложно соревноваться с российской пропагандой в мире. Если рассматривать политические инструменты давления, то демарш в Минске - эффективный способ привлечь внимание мира к нарушениям международного права и договоренностей. Прекратить работу в Минской группе можно после соответствующего заявления президента Зеленского, который уполномочивает украинских представителей вести переговоры.

Стоит брать пример с Польши

- Украина имеет право искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы, - говорит 8 августа заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. - Штаты выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Для создания нового формата нужна договоренность всех сторон.

В Нормандский формат входят Украина, Германия, Россия и Франция. Перед вторым туром выборов президент 41-летний Владимир Зеленский предлагал привлечь к переговорам также США и Великобританию. Кремль не видит смысла в расширении, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 51 год.

- Инициатива Владимира Зеленского правильная. Но Москва будет сопротивляться. Может шантажировать Берлин и Париж, - говорит политолог Михаил Басараб. - Старая Европа имеет деловую, коррупционную и энергетическую зависимость от Кремля. В ЕС действует мощное пророссийское лобби. К сожалению, сейчас мы далеко от момента, когда США и Великобритания смогут присоединиться к переговорам. Надо последовательно работать в этом направлении. Надо налаживать тесное взаимодействие в сфере безопасности и энергетическом секторе, привлекать инвестиции. Стоит брать пример с Польши. Та закупает американский сжиженный газ, ракетные системы и открывает базу для военных США.