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четверг, 01 апреля 2021 07:35

Развитые страны будут защищать себя от невакцинированных иностранцев

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Еврокомиссар Тьерри Бретон 28 марта показал, как будет выглядеть документ о вакцинации от коронавируса. Он будет действовать во всех странах-членах Европейского Союза.

За основу возьмут опыт Израиля, который уже ввел "паспорт вакцинации". В документ будут вносить не только информацию о прививках, но и о том, болел ли человек коронавирусом, результаты всех ПЦР-тестов. Запустить планируют до 15 июня.

Над разработкой "паспортов вакцинации" также работает администрация президента США с частными компаниями.

Мир переходит в новую фазу определения "свой-чужой". Будут говорить, что отсутствие документа о вакцинации почти не повлияет на посещение туристами стран, которые их введут. А по факту - это новые визы. Развитые страны будут защищать себя от невакцинированных иностранцев. Потому что очередная волна заболеваемости, которую может запустить, например, украинец без прививки, будет дорого стоить для бюджета ЕС.

Автор: Борислав БЕРЕЗА, общественно-политический деятель
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Дата
01
апреля

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