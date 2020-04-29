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четверг, 30 апреля 2020 07:30

Расследование убийства Екатерины Гандзюк завершили

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— Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание. Все материалы готовы. Следователи собрали доказательную базу, что даст возможность доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, дело рассмотрят в первую очередь, — говорит председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, 45 лет.

27 апреля Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора завершили досудебное расследование дела об убийстве советника мэра Херсона 33-летней Екатерины Гандзюк. В заказе преступления подозревают главу Херсонского облсовета 50-летнего Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета, лидера преступной группировки "Москал" 42-летнего Алексея Левина.

К выполнению нападения привлекли бывшего военного Сергея Торбина, а он — четырех своих товарищей. Посредником был тогдашний помощник нардепа Игорь Павловский. Рассматривали несколько вариантов "наказания" Екатерины Гандзюк, говорят следователи. На них установили "расценки". Поломать женщине конечности стоило $6,5 тыс., облить кислотой — от $2,5 тыс. до $3 тыс.

На Екатерину Гандзюк напали недалеко от дома 31 июля 2018 года — вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги трети тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.

Исполнители убийства Екатерины Гандзюк осуждены. Приговоры вступили в силу 18 июля прошлого года. Получили от трех до шести лет тюрьмы. Все признали вину. Игорь Павловский пошел на соглашение со следствием. Дал показания об организаторах и заказчиках. Его дело слушает Приморский райсуд Одессы.

В отношении Мангера и Левина следствие было приостановлено в связи с розыском последнего. Его задержали в Болгарии в конце января и 16 марта экстрадировали в Украину. Мангер — на свободе под залогом 1,15 млн грн, Левин — под стражей без права на залог. Дело направят в суд для рассмотрения по существу, когда все стороны ознакомятся с материалами.

"Нас с вами кормят дерьмом. Мы не станем терпеть, — заявили участники сообщества "Кто заказал Катя Гандзюк?" в фейсбуке. В тот же вечер вышли на протест под Офис президента. — Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц. Именно он привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и действует в интересах заказчиков и организаторов убийства".

— Досудебное расследование должно продолжаться еще три месяца, — объясняет 34-летний Роман Синицын, волонтер, товарищ Екатерины Гандзюк. — В марте бывшие генпрокурор Руслан Рябошапка и его заместитель Виктор Трепак сделали все возможное, чтобы добиться этого продления срока. Не хватало доказательств причастности Мангера. Очень радовались быстрой экстрадиции Левина из Болгарии. Тот должен был дать показания на главу Херсонского облсовета. Он еще не сказал ни слова. Отказывается от сотрудничества со следствием. В таком состоянии дело нельзя передавать в суд. Единственный, кто выиграет - Мангер. Без показаний Левина его не привлечь к ответственности. Дело развалится. А Венедиктова и Офис генпрокурора скажут, что виноваты непрофессиональные суды.

Мангер и его представители влияют на свидетелей. Имеем информацию, что они договорились с Левиным. Он не будет давать показания. Отсидит в тюрьме и получит вознаграждение.

К Виктору Трепаку, который ранее курировал дело Гандзюк, приходили от Мангера. Он не стал договариваться. Как только Венедиктову назначили генпрокурором, в ее офисе появились люди из Херсона. Видно, с ней удалось. Дело сознательно разваливают.

Автор: Анна БОВА, Ангелина КОВАНДА
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