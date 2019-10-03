Рада отменила государственное финансирование непарламентских партий

2 октября Верховная Рада отменила государственное финансирование партий, не преодолевших 5-процентный проходной барьер в парламент.

Политсила могла получить деньги из бюджета, если ее поддержали минимум 2% избирателей, согласно закону о госфинансировании партий. Зато обязана отчитываться о поступлении и использовании средств. Документ приняли в октябре 2015-го, вступил в силу с июля 2016 года. Принадлежал к антикоррупционным.

По предварительным правилам, деньги из бюджета получили 11 партий. Шесть из них не попали в парламент. "Сила и честь" имела бы 54 млн грн в год, "Оппозиционный блок" — 40 млн, "Партия Шария" — 38 млн, "Радикальная партия Олега Ляшко" — 34 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" — 27 млн, "Свобода" — 26 млн.

За 2019-й Нацагентство по предупреждению коррупции распределит между политическими партиями 758,4 млн грн.

— Госфинансирование партий — европейский опыт. У нас его вводили, чтобы уменьшить влияние олигархов на политику. Чтобы способствовать развитию новых политических сил, — объясняет политолог Владимир Фесенко, 60 лет. — Многих парламентариев раздражало, что придется дать деньги откровенно антиукраинской партии Анатолия Шария (СБУ подозревает его в сотрудничестве с российскими спецслужбами. — ГПУ). Сработали и эгоистичные интересы. Зачем финансировать оппозицию, если можно между собой разделить деньги?