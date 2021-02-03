Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Пурга, которая длилась более недели, унесла жизни 4 тысяч человек и стерла с карты сотни деревень. Смертельный снегопад начался в Иране 3 февраля 1972.

Иранскую метель называют самым трагическим снегопадом XX века. Одной из причин такого количества жертв стала неготовность страны с мягким субтропическим климатом к суровым погодным условиям. Обычно в Иране снег выпадает только в горных районах.

Фото: ukropchiki.com

Циклон пришел с Кавказа. Непогода бушевала в Азербайджане, обрушилась на Иран с запада, накрыла северную и центральную части страны. 3 февраля пошел снег, который превратился в метель с сильным ветром. Температура воздуха быстро снижалась и опустилась до -13 градусов по Фаренгейту (-25 по Цельсию).

Заносы достигали 3 метров, местами зафиксировали 8-метровую толщину снежного покрова. Сугробы были высотой с 2-этажный дом. Была парализована вся транспортная сеть - дороги и железная дорога, из-за плохой видимости и сильного ветра в небо не могли поднять вертолеты. Оборванные линии электропередач и связи отрезали от мира сотни населенных пунктов.

Большой регион, размером с американский штат Висконсин, больше недели был полностью погребен под снегом. Те немногие, кто пережил сильный мороз, остались без питьевой воды, пищи, обогрева и медицинской помощи. Это совпало по времени с эпидемией смертельного гриппа, которая бушевала в сельских районах Ирана.

9 февраля, почти за неделю постоянных снегопадов, метель прекратилась в сутки. Это позволило иранским спасателям добраться вертолетами в отделенных районов. На месте, где когда-то были села, белели снежные просторы. Под толщей снега во многих домах обрушивались кровли - люди были погребены под обломками.

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Согласно тогдашним сообщениям Associated Press, спасатели, участвовавшие в ликвидации последствий стихии в районе села Шеклаб, 2 дня копали прямо вниз. Чтобы под 8-метровой толщей снега выявить 18 замерзших тел. Ни один из 100 жителей села не выжил. Ни одного живого человека не осталось и в селах Каккан и Кумар.

Еще одна метель прокатилась по стране 11 февраля, заставив спасателей отказаться от поисков. Армейские вертолеты оставили две тонны хлеба и финики, разбросанные по снежным сугробам в расчете, что люди, которым удалось выжить, смогут прокопать тоннели на поверхность. Но это мало кому удалось.

Когда сходили снега, на смену снегопадам в страну пришла мощное наводнение.

В общем эту природную катастрофу назвали самых смертельных в Иране и одной из самых страшных в истории. Тогда погибли более 4 тысяч человек.

Более четыре тысячи человек погибли в результате схода снежной лавины в Перу 10 января 1962. Стихия уничтожила девять городов и семь маленьких деревень.

Села накрыло камнями, снегом, грязью и льдом за 7 минут. Скорость лавины достигала 110 км / ч. Города Ранрагирца и Уараскучо оказались под 12-метровым слоем снега. От горы откололось камни размером с двухэтажку.