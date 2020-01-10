Лавина накрыла четыре тысячи человек

15 километров лавина преодолела за 7 минут. Фото: usgs.gov

Более четырех тысяч человек погибли в результате схода снежной лавины в Перу 10 января 1962 года. Стихия уничтожила девять городов и семь маленьких деревень.

В долине реки Рио-Санта у подножия горы Уаскаран в Андах люди занимались фермерством. Высота горы – более 6,7 тыс. м. Вечером 10 января на горе откололся ледник размером с многоэтажку. Глыба льда весила 6 тонн.

Местные привыкли к сходам лавин. Услышали сильный грохот. Знали, что имеют не менее 20 минут, чтобы успеть укрыться. Большинство людей как раз вернулись с работы и ужинали.

Села накрыло камнями, снегом, грязью и льдом за 7 минут. Скорость лавины достигала 110 км/ч. Города Ранрагирца и Уараскучо оказались под 12-метровым слоем снега. От горы откололись камни размером с двухэтажку.

Обвал остановился в русле Рио-Санта. Из-за перекрытого течения произошло сильное наводнение.

Точное количество жертв подсчитать не удалось. Некоторые тела унесло течением в Тихий океан за 160 км. Спасатели не смогли откопать многих погибших. Под завалами погибли более 10 тыс. домашних животных. Урожай потеряли.

Через восемь лет в этом регионе случилось землетрясение. Оно спровоцировало еще один обвал.

В Италии женщина и двое детей погибли из-за схода лавины. Уровень опасности схода лавин на границе с Австрией находится на отметке 3 по 5-балльной шкале.