В ДТП погиб Кузьма Скрябин

2 февраля 2015 года в ДТП возле села Лозоватка на Днепропетровщине погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. Музыканту было 46 лет.

В то утро Кузьма возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт. Певец спешил в Киев, чтобы успеть на самолет. ДПТ произошло около 8:20 в Криворожском районе, близ села Лозоватка, на 86 км трассы Кривой Рог - Кропивницкий. Внедорожник Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте происшествия.

По данным ГАИ, Toyota летела со скоростью около 160 км/ч. Удар был такой силы, что автомобиль Кузьмы развернулся на 90 градусов, а у молоковоза вырвало задний мост. Основной удар пришелся на водительское место джипа. Музыкант погиб мгновенно. Спасателям пришлось вырезать тело из машины, передняя часть которой превратилась в груду железа.

Водители, которые часто ездят в том направлении, утверждают дороги там практически не было, сплошные ямы и выбоины. К тому же накануне ДТП весь день шел дождь. Во внедорожнике вместе с Кузьмой на пассажирском сиденье была 32-летняя женщина. Она осталась жива.

Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. Вскоре его семья переехала в Новояворовск. Мать певца - учительница музыки, отец - инженер. Кузьма часто вспоминал, как с первого класса мать "резиновым тапком загоняла его в музыкальную школу", которую он закончил по классу фортепиано. А он в детстве мечтал быть водителем мусоровоза. Но выучился на стоматолога.

Группа "Скрябин" появилась в 1989 году. В 2000-м Андрей поссорился с участником группы Ростиславом Домишевским - Роем. Через 2 года он ушел из "Скрябина", а еще через год группу покинул Сергей Гера - Шура.

"Прогнал тех бездельников", - говорил Кузьма.

С 2000 года начал работать на телевидении. Был ведущим собственного хит-парада "Горячая семерка". В 2003-м стал ведущим программы "Шанс" и "Шиканем".

"Он был очень коммуникабельный и харизматичный", - вспоминает телеведущая Анжелика Рудницкая.

Кузьма пробовал себя в роли актера. Снимался в нескольких новогодних фильмах, исполнил эпизодическую роль в сериале "Леся + Рома". Он писал не только тексты своих песен, но и был автором нескольких книг. В 2006 вышла его первая книга "Я, Победа и Берлин". Ее переиздавали несколько раз. Затем были "Город, в котором не ходят деньги", 2006 год, "Я, Паштет и Армия", 2014-й, "Я, Шоник и Шпицберген", 2015 год, "Поэзии" 2016-й, "Кюри, Крым и Я" - неоконченная.

В 2009 году создал группу "Пающие трусы", которые высмеивают всю попсовую эстраду, будучи ее частью. Также именно Андрей Кузьменко помог завоевать популярность "Дзидзьо". В 2014-м он запустил собственное интернет-радио "S.R.A.K.A.- "Свое Радио Андрея Кузьменко".

В 2004 году во время Оранжевой революции в сторону Кузьмы летели обвинения из-за агитации за Виктора Януковича. Но у него был подписан контракт с "Интером", согласно которому он должен был участвовать во всех акциях канала. Вместе с тем Кузьма заявил позже, что уже тогда Ющенко не был для него положительным героем.

"Вспоминаю события 2004 года, - говорил певец. - Проявляется пословица: почему бедный, потому негодный, а негодный, потому что бедный. Ты идешь туда, думаешь, что заработаешь бабок, а по факту бросили: и бабок не заработал, и заработал полстраны врагов. На всю жизнь - они не перестроятся, их песнями не вылечишь. Кому-то объяснишь, а кому-то невозможно объяснить, а я и не буду пробовать. Но, я хотел заработать и радовался, что нам дали возможность заработать. А когда вот влупили, я радовался, что был такой опыт, потому что если бы не случилось, я бы лез туда и лез".

Кузьма имел четкую гражданскую позицию. Он никогда не верил политикам: ни власти, ни оппозиции. Поддерживая Евромайдан, он четко подчеркивал, что поддерживает людей, а не "лидеров Майдана", как называли себя тогдашние оппозиционеры.

Певец помогал военным в АТО.

"С меня воин какой-никакой", - говорил Кузьма. - "С моими грыжами, вырезанными мозгами, я там буду ровно полчаса, и на том закончится моя бравада военная. А в тылу я достаточно мощный чувак".

Незадолго до трагической гибели Андрей дал интервью, в котором резко критиковал власть.

"Мы не контролируем тех депутатов, которых мы выбрали. Они неконтролируемые. Я за кардинальные методы, за то, чтобы их сажали в мусорники. Потому что люди, которые пишут законы для нас, сами не несут ответственности. На концертах говорю много радикальных вещей, но я им не страшен. Я для них не угроза. И люди для них не угроза ", - сказал певец.

В 2015 году журналисты "Секретных материалов" провели собственное расследование и нашли свидетеля автокатастрофы, в которой погиб украинский музыкант, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. Свидетель утверждает, что ДТП не было случайным - аварию подстроили. В полиции о свидетеле знали, но его показаний в материалах дела нет. Свидетель рассказал, что был еще один участник ДТП. Автомобиль Honda зажал машину Кузьмы так, что он никак не мог увернуться от молоковоза. Также он сказал, что еще в течение получаса после аварии Андрей Кузьменко был жив. Журналисты пытались встретиться с водителем молоковоза, но тот от встречи отказался. Коллеги и друзья певца отмечают, что Скрябин всегда был очень внимательным водителем.