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пятница, 27 сентября 2019 06:10

Работа министерства парализована

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"Действия нового руководства Министерства здравоохранения ставят под угрозу продолжение медицинской реформы. Давление на руководство директоратов - пример политических репрессий. Чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно иметь собственное мнение, защищать закон и изменения, - говорится в открытом письме работников МОЗ к премьер-министру Алексею Гончаруку. Его обнародовали 24 сентября. - Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям". Работа министерства парализована три с половиной недели".

23 сентября заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение главе директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой. Она отказалась.

- Есть расхождения во взглядах, - говорит Загрийчук на совещании с директоратами ведомства. На заседание пришли почти 50 работников. Запись разговора обнародовала "Украинская правда". - Я бы хотел, чтобы личность на этом посту полностью соответствовала моему видению. Я предложил Оксане Сухоруковой уйти. Она отказалась. Имеет право. Сказала, с ней уйдут люди. Но мы просим всех остаться.

- Руководство министерства стремится назначать и увольнять глав департаментов здравоохранения при облгосадминистрации, - говорит Оксана Сухорукова, 44 года. Это противоречит закону и реформе децентрализации.

Работников в Минздраве набирали через конкурсы согласно реформе госслужбы от 2015 года. Министерство обновилось на 60%.

- Ни одного честного и компетентного человека не имеют права уволить без надлежащих оснований, - говорит премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук. - После возвращения из командировки руководитель министерства Зоряна Скалецкая найдет решение проблемы.

- Видим противостояние между новой государственной службой и старой фармацевтической мафией, - считает Евгений Дикий, 46 лет. В 2016-2018-х исполнял обязанности директора научно-исследовательского противочумного института МОЗ. - Могут восстановить непрозрачные закупки лекарств.

Предохранитель от сворачивания медицинской реформы - общественность. У нас мощные организации пациентов. Если выступят единым фронтом в защиту реформаторов, власти могут изменить руководство министерства.

Зеленский подписал закон №1066 (упрощает трудоустройство и увольнение чиновников. - ГПУ). Новая власть убивает реформу госслужбы. Ранее было четкое разделение: министры и заместители - политические фигуры. А госслужащих назначали по конкурсу. Они аполитичные профессионалы, сохраняют должности после смены власти. Теперь любого чиновника можно уволить, если его позиция отличается от мнения министра. Независимо от того, качественно ли он выполняет обязанности.

- Министерство здравоохранения - пример удачной реформы аппарата. Ульяне Супрун удалось сформировать профессиональную команду на конкурсной основе, - говорит 55-летний Сергей Сорока, эксперт группы "Реформа публичной администрации". - Последние события в Минздраве проигрышные для нового главы ведомства. Она имеет только два варианта: уволить своего заместителя, который заварил эту кашу, или всю команду министерства. Последнее приведет к сбоям и параличу его работы.

На госслужбу будут брать контрактников

- Начинаем процесс полной перезагрузки власти, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет, на пресс-конференции 25 сентября. Объявляет об увольнении ряда чиновников. В частности, руководителей Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства резерва, Укртрансбезопасности. Это сделали благодаря упрощению процедуры, согласно закону №1066, отмечает. Новых глав этих ведомств наберут по конкурсу, добавляет.

Закон также вводит контрактную госслужбу.

- Контракт - это только один из инструментов, который будут применять для отдельных государственных служащих, - добавляет Гончарук.

- Закон устанавливает квоту в 7 процентов для контрактников общего количества работников государственного органа, - говорит Сергей Сорока, 55 лет. - Речь идет о возможности создавать временные проектные группы.

Так госслужба будет гибче.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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