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четверг, 21 января 2021 05:20

Путину готовят замену

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Отравление российского оппозиционера Алексея Навального и его триумфальное возвращение в Россию напоминает начало операции "Преемник".

Когда российский режим реально хочет кого-то убить, это выглядит не так. Вспомним Дудаева, Литвиненко, Политковскую, Новодворскую, Немцова и тысячи менее известных. Поэтому не отпускает ощущение, что российские олигархи, напуганные санкциями, готовят демонстративную замену старому и недееспособном Владимиру Путину на якобы оппозиционного политика и врага режима. На самом деле Навальный, как и Путин — российский шовинист, империалист и "крымнашист".

Запад радостно снимет санкции с РФ. Российские элиты вздохнут с облегчением и продолжат счастливо жить на украденные деньги. А нам придется дальше иметь дело с агрессивной империей Зла. Только теперь не изолированной в мире, а вновь обласканной наивным Западом.

Готовимся. И не ведемся на разговоры об "иной России". К сожалению, ее "иной " не существует. Лишь эта - имперская, враждебная ко всем народам, мечтающим вырваться на свободу. Кто бы ее не возглавлял, кагэбэшный старичок или "демократичный" новичок.

Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран АТО

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