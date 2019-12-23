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вторник, 24 декабря 2019 07:40

Путин угрожал Киеву на итоговой пресс-конференции

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- На Донбассе нет иностранных войск. Там есть милиция, силы самообороны из местных жителей, - говорит российский президент 66-летний Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря. - Меня все время спрашивают: откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Видимо, от тех государств, которые им симпатизируют. Там не оккупационные администрации, они выбраны по Минским соглашениям. Киев должен с ними договариваться.

Так Путин ответил украинскому журналисту Роману Цимбалюку. Он спросил, когда Россия планирует расформировать администрации ДНР и ЛНР.

- При создании Советского Союза исконно русские территории оказались в составе Украины, - сказал глава Кремля. - К Украине они не имели никакого отношения: все Причерноморье - западные русские земли. Их передали со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата", потому что Украина была сельской территорией. Это все - наследие государственного строительства Владимира Ленина, и теперь мы с этим разбираемся.

- Россия хочет, чтобы ее считали посредником, а не участником и виновником войны, - говорит политолог Константин Батозский, 39 лет. - Я не намерен поддержать стремление мира Владимира Зеленского.

На Донбассе будет вести себя, как в Абхазии и Южной Осетии. В конце концов, Кремль признает суверенитет этих оккупационных администраций, заключит с ними соглашения и расположит свой военный контингент. Зацементирует оккупацию.

Наша власть должна осознать, что достичь быстрого мира не удастся. Надо готовиться к дальнейшей борьбе. Не сможем договориться с Кремлем, не потеряв государственности.

- Путинская пропаганда базируется на выводах имперской исторической школы. Якобы Украину придумали и она - российское приложение, - говорит политолог 42-летний Михаил Басараб. - Заявление прозвучало как угроза нашей власти. Могут быть попытки России создать сухопутный коридор в Крым и отрезать Украину от моря. Мол, если Зеленский не выполнит определенных на Парижском саммите прихотей Кремля, возможна масштабная война.

Путин вторгся на Донбасс и Крым не только ради захвата территорий. Главной задачей является уничтожение украинской государственности. Урегулирование возможно после освобождения украинских территорий и возмещения причиненных агрессией убытков. Это базовые принципы, на которых должен настаивать наш президент.

Автор: Марианна ЖОГАН, Ангелина КОВАНДА
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Дата
24
декабря

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