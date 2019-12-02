"Путин спешит присоединить Беларусь к России"

Минск и Москва согласовывают дорожные карты для объединения, создания совместного парламента и правительства, заявил белорусский посол в РФ 70-летний Владимир Семашко 29 ноября на конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Договор о Союзном государстве России и Беларуси подписали 8 декабря 1999-го в Москве. В декабре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сформировал рабочую группу по усилению связей между странами. Российские чиновники в неофициальных разговорах называют ее "группой по слиянию". За несколько недель до того Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства.

- Планируем переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Собираемся создать единый парламент и правительство, - говорит Семашко. - То есть независимые Россия и Беларусь отдают наверх управленческие функции с обязательным выполнением. Из 31 дорожной карты 20 уже согласовали. Прописали создание единых рынков до 2021 года.

Через несколько часов после заявления посольство Беларуси в РФ опровергло собственного дипломата. Мол, слова о едином парламенте и правительстве вырваны из контекста.

17 ноября белорусский президент 65-летний Александр Лукашенко отметил, что не подпишет документы, которые противоречили бы суверенитету страны: "Мы хотим равных условий - тогда это будет союз".

На 8 декабря запланирована встреча президентов Беларуси и России.

- Украина имеет 1,8 тысячи километров границы с Беларусью. Если это государство объединится с Россией, будем иметь военную угрозу еще и на севере, - говорит журналист 45-летний Денис Лавникевич. - Все пункты создания Союзного государства обсуждали не одно десятилетие. Если не смогли прийти еще к согласию и воплотить задуманное, вряд ли получится сейчас. Кремль постоянно требует от Лукашенко выполнения договоренностей. Шантажирует низкими ценами на нефть и газ. Белорусский лидер делает все, чтобы реальных союзных органов управления не было. Они угрожают его власти.

- После объединения Беларусь окончательно потеряет международную субъектность. Если Путину удастся доломать Молдову, Украина останется полуостровом в окружении недружественных стран. А за спиной - еще и не слишком дружелюбная Венгрия, - говорит политолог Владимир Цыбулько, 54 года. - Путин спешит. В 2020 году вероятен серьезный международный экономический кризис. Он добьет его.