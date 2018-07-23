Путин предлагает Трампу референдум на Донбассе

Президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе этих территорий.

Об этом он рассказал на закрытом совещании русским дипломатам, сообщило американское издание "Блумберг". Заседание состоялось после общения русского и американского лидеров 16 июля в Хельсинки, Финляндия. Это была первая полноформатная встреча президентов РФ и США после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Вроде бы Путин дал Трампу время обдумать этот план, потому о нем не говорили на совместной пресс-конференции. Москва хочет провести голосование под международным патронатом.

— О чем бы не договаривались Путин с Трампом, даже формально решение не претворят в жизнь без Верховной Рады Украины, - говорит политолог 41-летний Михаил Басараб.

— Арсений Яценюк уже заявил, что "Народный фронт" будет блокировать в Раде любые подобные договоренности хельсинского дуэта. Точно за такие решения не будет голосовать "Самопоміч". Даже этого достаточно, чтобы парламент провалил голосование. Предвыборная кампания уже началась (31 марта 2019 года в Украине будут избирать президента, 27 октября - парламент. - ГПУ). Никто в Раде не самоубийцы. Социология интересует всех. Она показывает стабильные 60-70 процентов против уступок агрессору и его марионеткам. Поэтому ближайший год будем спокойны. А дальше все будет зависеть от того, кого изберем.

Кремль спешит склонить Украину к капитуляции и "миру". Политическое будущее их любимца Трампа становится все более туманным. Его первая каденция зимой пересечет экватор. Перспективы избрания на вторую - под большим вопросом.

Европейский Союз находится не в лучшем состоянии. Поэтому ближайший год-два для Путина - самый благоприятный период. Ему недостает только, чтобы в Украине к власти пришли силы реванша. Это не обязательно должны быть откровенно пророссийские партии или кандидаты.

Настроения и воля украинцев - надежный предохранитель от капитуляции всего свободного мира перед Россией. Если бы не мы, это давно случилось бы.