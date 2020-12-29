Путин не за кончил свою игру

— Нет условий для проведения "нормандского саммита", — говорит пресс-секретарь российского президента 53-летний Дмитрий Песков после телефонного разговора лидеров России и Франции 23 декабря.

Владимир Путин демонстративно обсуждает "нормандский формат" с западными лидерами. 7 декабря общался с немецким канцлером Ангелой Меркель. Теперь с Эмманюэлем Макроном. Но среди его собеседников нет президента Украины Владимира Зеленского. Путин показывает украинскому коллеге, что не собирается с ним видеться, пока Киев не согласится с кремлевской "повесткой дня" для Донбасса. Это - прямые переговоры с марионеточными властями так называемых народных республик. Россия хочет из участников конфликта перейти в "посредники".

Единственная проблема для проведения саммита - нежелание Путина быть среди его участников. Но желание может возникнуть, если он захочет использовать встречу как возможность решения проблем, не имеющих отношения к Донбассу.

В прошлом году во время саммита в Париже Путин и Зеленский обсуждали энергетический вопрос. После проигрыша Газпрому в международном арбитраже он стал для российского президента насущным. Своя игра у Путина была и с Макроном. Встреча президентов России и Франции в замке Безансон в августе 2019 года создала впечатление, что французский президент заинтересован в роли посредника в отношениях между РФ и Западом. Путину было важно подпитывать эту иллюзию. "Нормандский саммит" создавал для этого возможности.

"Дополнительные темы" беспокоят Путина и сейчас. Энергетическая дуэль между Газпромом и Нафтогазом продолжается. Путин не закончил свою игру с Макроном. Москва направила в Центрально-Африканскую Республику - зону заинтересованности Парижа - дополнительные военные силы. С Меркель он может хотеть увидеться после того, как в Германии доказали вероятность отравления российскими спецслужбами оппозиционера Алексея Навального.

Так что "нормандский саммит" может состояться и без капитуляции со стороны Киева. Просто в судьбе оккупированной части Донбасса он ничего не изменит к лучшему.