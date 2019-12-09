Путин и Лукашенко говорили пять часов об объединении России и Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1404
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 639
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 477
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4365
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9333
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20025
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6795
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3205
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 234
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9333
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2529
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2646
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6795
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 297
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 06:50

Путин и Лукашенко говорили пять часов об объединении России и Беларуси

  Комментировать
 

"Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!" - с такими плакатами вышли на акции протеста против объединения с РФ белорусы 7 и 8 декабря в Минске.

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко 7 декабря встретились в Сочи. Говорили 5 ч. Не подписали никаких документов. Ожидали, что лидеры согласуют пакет документов о дальнейшей интеграции стран. Лукашенко заявил, что стороны собрались, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора. Его подписали 8 декабря 1999-го в Москве. В декабре прошлого года Кремль активизировал работу по его воплощению.

7 декабря на Октябрьской площади в Минске собрались более тысячи человек. На следующий день участники протеста приняли резолюцию. Мол, они против "глубокой интеграции с РФ и подписания дорожных карт". После митинга колонна пришла к посольству России. Скандировали "Независимость!" Дипломатам передали резолюцию.

- Митингующих не разгоняла милиция, не арестовывали. Для Беларуси это странно. Ситуативно интересы оппозиции и Лукашенко совпали. Последний делает все, чтобы реальных союзных органов управления не было. Они угрожают его власти, - говорит 44-летний Денис Лавникевич, белорусский политический обозреватель. - Люди боятся потерять независимость государства. Но в Сочи ничего так и не подписали. Лидеры оппозиции обещают 20 декабря вновь выйти на улицы. Тогда состоится новая встреча президентов в Санкт-Петербурге.

Автор: Марианна ЖОГАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин и Лукашенко говорили пять часов об объединении России и Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 17739
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 17086
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 14508
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 8901
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 7596
Комментарии
Правительство договорилось с Международным валютным фондом о программе сотрудничества на 5,5 миллиарда долларов
Правительство договорилось с Международным валютным фондом о программе сотрудничества на 5,5 миллиарда долларов
Для Филарета создадут миссию в Православной церкви Украины
Для Филарета создадут миссию в Православной церкви Украины
Зеленский вернется из Парижа или главнокомандующим, или с "русским миром"
Зеленский вернется из Парижа или главнокомандующим, или с "русским миром" Просмотров: 9
Правительство Гончарука быстро теряет поддержку
Правительство Гончарука быстро теряет поддержку
Кто кому слуга
Кто кому слуга Просмотров: 63
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
2
Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече
2
УПЦ МП рукоположила в епископы пособника оккупантов Крыма
Голосов: 286
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua