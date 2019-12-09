Путин и Лукашенко говорили пять часов об объединении России и Беларуси

"Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!" - с такими плакатами вышли на акции протеста против объединения с РФ белорусы 7 и 8 декабря в Минске.

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко 7 декабря встретились в Сочи. Говорили 5 ч. Не подписали никаких документов. Ожидали, что лидеры согласуют пакет документов о дальнейшей интеграции стран. Лукашенко заявил, что стороны собрались, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора. Его подписали 8 декабря 1999-го в Москве. В декабре прошлого года Кремль активизировал работу по его воплощению.

7 декабря на Октябрьской площади в Минске собрались более тысячи человек. На следующий день участники протеста приняли резолюцию. Мол, они против "глубокой интеграции с РФ и подписания дорожных карт". После митинга колонна пришла к посольству России. Скандировали "Независимость!" Дипломатам передали резолюцию.

- Митингующих не разгоняла милиция, не арестовывали. Для Беларуси это странно. Ситуативно интересы оппозиции и Лукашенко совпали. Последний делает все, чтобы реальных союзных органов управления не было. Они угрожают его власти, - говорит 44-летний Денис Лавникевич, белорусский политический обозреватель. - Люди боятся потерять независимость государства. Но в Сочи ничего так и не подписали. Лидеры оппозиции обещают 20 декабря вновь выйти на улицы. Тогда состоится новая встреча президентов в Санкт-Петербурге.