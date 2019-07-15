Путин будет руководить Россией после 2024 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями, пишет американское издание "Блумберг".

Чтобы получить одобрение Госдумы РФ, ему нужно иметь большинство партии "Единая Россия". Однако на фоне падения рейтингов кандидаты-единороссы на парламентских выборах 2021 года не получают должной поддержки народа. Поэтому Кремль думает над изменением избирательного законодательства, чтобы сохранить контроль над обновленной Госдумой.

Кремлю нужно, чтобы представители "Единой России" могли участвовать в выборах 2021 года как формально независимые одномандатники. Долю депутатов по партийным спискам сократят с 50 до 25%. Остальные будут избираться по округам — как независимые. С помощью подобных мероприятий Путин сможет получить полный контроль над новым парламентом за три года до окончания президентских полномочий. После — будет иметь всю полноту власти как председатель правящей партии и премьер-министр. Баллотироваться в президенты в 2024-ом не позволяет закон, потому что занимал должность два срока подряд.