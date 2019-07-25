Путин боится Запада, Китая и собственного окружения

Президент России Владимир Путин серьезно воспринимает только силу и большие деньги. Поэтому не боится зависимого и бедного российского населения. Опасается только Запада, Китая, олигархов и собственного окружения.

Угрозы Путин пытается уничтожить различными способами. Запад - с помощью гибридного проникновения в его экономику и политику. Китай обхаживает, отдавая регионы РФ. Свое окружение и олигархов делает бессильными и зависимыми.

Оппозицию Путин всерьез не воспринимает. Но пока она отрезана от власти и финансовых ресурсов.

Российского оппозиционера Бориса Немцова убили (27 февраля 2015 года в Москве. - ГПУ), потому что он лоббировал санкции против Кремля на Западе. Имел возможности для такой деятельности, потому что знал множество западных деятелей. Немцов пытался организовать антипутинское объединение в старой ельцинской олигархии. Путин не мог его остановить, не уничтожив физически.

Другой российский оппозиционный политик Алексей Навальный - живой и на свободе. Он не имеет связей на Западе и в олигархате. Обращается к российскому населению, которого Путин не боится. "Царя" устраивает, что Алексей критикует "бояр". Достается от Навального и Путину, но диктатор пока терпит. Считает, что к нему грязь не липнет.

Общество должно воспринимать оппозиционеров как лузеров, по логике Путина. Нельзя, чтобы они демонстрировали молодежи историю успеха: ушел в оппозицию - стал депутатом. Поэтому на выборы в Московскую городскую думу не пустили оппозиционных кандидатов.