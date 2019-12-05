Пристайко назвал "красные линии" перед переговорами с Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 144
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4032
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6804
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19593
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6336
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3142
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6804
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2034
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2385
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6336
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 126
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 07:15

Пристайко назвал "красные линии" перед переговорами с Путиным

  Комментировать

- Для нас "красной линией" являются изменения в Конституцию. Также не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты, - говорит министр иностранных дел Украины 49-летний Вадим Пристайко 3 декабря в Лондоне. Комментирует предстоящую встречу лидеров Украины, Германии, Франции и России. Переговоры состоятся в Париже 9 декабря.

- Граница на неподконтрольной сейчас территории Донбасса должна быть украинской, - продолжает Пристайко. - Нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные формирования. Можно обсуждать различные варианты контроля над украинско-российской границей. Например, совместный с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Принципиальная позиция Киева - невозможность прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

3 декабря фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" обнародовали в Верховной Раде совместное заявление. Предостерегли власть от сдачи национальных интересов.

- Никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации быть не может, - зачитал обращение с трибуны парламента народный депутат Сергей Рахманин, 50 лет. - Точно так же - по европейскому и евроатлантическому курсу, выборам на временно оккупированных территориях Донбасса до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над госграницей. И никаких уступок по возвращению Крыма. Также не может быть прекращения международных судебных процессов против России.

- Власть осознает невозможность выборов на оккупированных территориях до вывода оттуда российских войск, - считает политолог Михаил Пашков, 60 лет. - В "нормандском формате" стороны примут разведение войск и прекращение боевых действий в Станице Луганской, Петровском и Золотом. Скажут, что надо продолжить по всей линии фронта. Продвинутся вперед переговоры об обмене пленными по формуле "всех на всех".

На днях президент созвал координационное совещание перед "нормандской встречей". Обсуждали пять сценариев освобождения Донбасса. Власть не афиширует их.

Автор: Марианна ЖОГАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пристайко назвал "красные линии" перед переговорами с Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 11304
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 10971
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8470
&quot;Это разрыв&quot;: Тина Кароль показала секс в откровенном боди
"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди Просмотров: 8334
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 Просмотров: 7668
Комментарии
Россию назвали угрозой на юбилейном саммите НАТО
Россию назвали угрозой на юбилейном саммите НАТО
Правительство хочет посчитать украинцев по количеству сим-карт
Правительство хочет посчитать украинцев по количеству сим-карт
"Рептилия не имеет друзей. Россия видит Украину едой"
"Рептилия не имеет друзей. Россия видит Украину едой" Просмотров: 90
Украинцы стали чемпионами по выживанию
Украинцы стали чемпионами по выживанию Просмотров: 270
Преследование Звиробий и Федыны свидетельствует о шаткости режима
Преследование Звиробий и Федыны свидетельствует о шаткости режима Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
5
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 642
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua