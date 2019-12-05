Пристайко назвал "красные линии" перед переговорами с Путиным

- Для нас "красной линией" являются изменения в Конституцию. Также не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты, - говорит министр иностранных дел Украины 49-летний Вадим Пристайко 3 декабря в Лондоне. Комментирует предстоящую встречу лидеров Украины, Германии, Франции и России. Переговоры состоятся в Париже 9 декабря.

- Граница на неподконтрольной сейчас территории Донбасса должна быть украинской, - продолжает Пристайко. - Нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные формирования. Можно обсуждать различные варианты контроля над украинско-российской границей. Например, совместный с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Принципиальная позиция Киева - невозможность прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

3 декабря фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" обнародовали в Верховной Раде совместное заявление. Предостерегли власть от сдачи национальных интересов.

- Никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации быть не может, - зачитал обращение с трибуны парламента народный депутат Сергей Рахманин, 50 лет. - Точно так же - по европейскому и евроатлантическому курсу, выборам на временно оккупированных территориях Донбасса до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над госграницей. И никаких уступок по возвращению Крыма. Также не может быть прекращения международных судебных процессов против России.

- Власть осознает невозможность выборов на оккупированных территориях до вывода оттуда российских войск, - считает политолог Михаил Пашков, 60 лет. - В "нормандском формате" стороны примут разведение войск и прекращение боевых действий в Станице Луганской, Петровском и Золотом. Скажут, что надо продолжить по всей линии фронта. Продвинутся вперед переговоры об обмене пленными по формуле "всех на всех".

На днях президент созвал координационное совещание перед "нормандской встречей". Обсуждали пять сценариев освобождения Донбасса. Власть не афиширует их.