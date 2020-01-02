Пришло время Украине стать злопамятной

Накануне шестой годовщины смены флагов в Крыму Украине было бы неплохо научиться злопамятности. Это коллективный иммунитет нации. Она никому не позволяет задним числом переписывать историю. Злопамятность составляет подробную карту минных полей. Не дает шанса повторить ошибки, за которые пришлось заплатить. А Крым стоил стране и миру очень дорого. Как бы кто не пытался убедить себя в обратном. Махнуть рукой. Перевернуть страницу.

Война началась не на Донбассе. Саур-Могила, боинг, Иловайск, Дебальцево — были вторым актом крымской пьесы. Не случись аннексии полуострова, не было бы и вторжения на Донбасс. Крым был точкой отсчета всего, на что Москва решилась со временем. Попытка вывести его за скобки — это непонимание логики Кремля.

Российская политика и раньше была агрессивная. Москва вторгалась на территории соседних стран и превращала области на квазигосударства. Но именно в Крыму она впервые попыталась рисовать новые линии на политической карте — а стереть имеющиеся. Приднестровье и Абхазия с Южной Осетией были "разведкой боем". Крым стал полноценным объявлением войны. И не только Украине, но и Западу. Тому самому, на который Москва возлагала ответственность за Майдан. Обвиняла в посягательстве на свою "зону влияния". Который в свое время выиграл холодную войну.

Крым сегодня живет в центре циклона вне времени и вне содержания. А вокруг него бушуют все те процессы, катализатором которых он выступил. Когда-то этот период назовут "посткрымским". В нем будет все то, чем Россия занимается все эти годы. Сирийская кампания, отравление Скрипаля и попытки дестабилизации на Балканах. Вмешательство в американские выборы и политическая коррупция в Европе.

Отсчет новой российской реальности начался в феврале 2014 года — в момент, когда Россия сама мобилизовала себя на фронт. Теперь она не столько продвигает свое, сколько разрушает чужое. Финальную цель не скрывают — отмена старых правил игры и создание новых. Тех самых, где проигравшей когда-то империи, найдется другое место.

Война началась со смены флагов в Крыму. И закончится, когда флаги над полуостровом снова изменят цвет.