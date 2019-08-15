Президента и депутатов призывают сохранить комитет по делам ветеранов

9 августа на заседании подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в Верховной Раде с 27 до 22.

Предлагают упразднить комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Также — по топливно-энергетическому комплексу и ядерной безопасности, по вопросам промышленной политики и предпринимательства. К Комитету по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений хотят прибавить — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма. То есть расширить его. Также планируют создать специальную контрольную комиссию по приватизации.

"В Украине 370 тысяч ветеранов. Шестой год длится агрессия РФ, — отреагировала руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, 31 год. — Такими темпами вскоре будет полмиллиона человек, чьи интересы забросят подальше в комитет соцполитики, где похоронят между пенсионерами и чернобыльцами. Кто-то из них без рук или ног, с травматическим опытом, потребностями в лечении. Кто-то хочет получить образование, содействие государства в развитии ветеранского бизнеса. Их интересы не будут представлены в законодательной власти".

Волонтерские и ветеранские организации опубликовали открытое обращение к президенту и народным депутатам о недопустимости ликвидации комитета.

На внеочередных выборах 21 июля "Слуга народа" провела в Верховную Раду 254 нардепа. Для принятия решений в парламенте нужно не менее 226 голосов.