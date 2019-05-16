Президент подписал закон о языке

15 мая президент 53-летний Петр Порошенко подписал Закон "О функционировании украинского языка как государственного". Документ закрепляет обязательность использования украинского в публичных сферах. На других языках можно общаться в частной жизни.

- Не модно не знать украинского, - говорит Порошенко. - Языковой закон выверен настолько, чтобы ни одна политическая сила не могла инициировать его пересмотр.

Документ опубликован в газете "Голос Украины". Он вступит в силу через два месяца, за исключением нескольких положений.

- Языковой закон нужен, чтобы юридически защитить права украинского языка, - рассказывает директор "Фонда обороны Украины" Алексей Кляшторный, 43 года. - Современный мир унифицируется. Чтобы выдержать влияние массовой культуры необходимо отстаивать национальные интересы. Украинцам надо преодолеть последствия московского влияния, господствовавшего веками. Национальный язык - это стандарт, который действует в высокоразвитых странах Европы: Франции, Германии, Италии, Испании, Дании, Швеции, Норвегии.

До сих пор в Украине действовал закон "О языках в Украинской ССР" 1989 года. Предусматривал 100 процентов украинского языка на телевидении. Этого никто не придерживался, потому что не было наказания за нарушения. В новом законе оно предусмотрено.

- Депутаты поддержали законопроект, выбрали из четырех зарегистрированных. Более двух лет обсуждали закон и вносили правки. За него проголосовали 278 депутатов, - продолжает Кляшторный. - Сильным пунктом является то, что вся сфера услуг должна пользоваться украинским. Ранее в любом ресторане, медучреждении или парикмахерской могли игнорировать желание клиента общаться на государственном.

Украинизация должна быть государственной стратегией развития страны. Это даст народу осознание своей принадлежности и защитит страну от негативного влияния со стороны России.

Украинцам нужно понять важную вещь - нация и государство не обслуживающий институт. Это объединение людей ради благосостояния на основе общих традиций, языка и стратегии развития. Среди высокоразвитых наций нет таких, которые не разговаривали бы на родном языке. А те, которые говорят навязанным, находятся в глубоком кризисе.

Противников закона о функционировании украинского языка немного. К ним можно отнести только тех, кто действительно не знает украинского, или 12 процентов избирателей, которые на президентских выборах отдали голоса за кандидатов от Оппозиционного блока.

27-летний Андрей Смолий из Института государства и права Академии наук Украины считает, что за пять лет языковой закон изменит жизнь публичного пространства Украины.

- Первый этап - будет украинский язык в сфере рекламы. С января 2020 года она должна быть только на государственном языке. Исключения - реклама в изданиях или компаниях, действующих на языках Европейского Союза. Далее произойдет переход на украинский медиков, государственных служащих и работников органов местного самоуправления - за год. Следующим этапом будет речь в культуре, кино и сфере обслуживания. Это через полтора-два года произойдет. В любом заведении или магазине должны обслуживать на государственном языке. Только по соглашению сторон – на другом. Полный переход на украинский всех веб-сайтов, интернет-магазинов состоится в 2022-м, на телевидении и радио - через пять лет.

Украинский язык за 28 лет не был защищен. События, произошедшие в 2014-м - это следствие отсутствия информационной и языковой политики в Украине. Если бы языковой закон приняли раньше, сейчас не было бы войны, аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Не было бы того русифицированного положения информационной сферы, нет.

Закон о языке не дискриминирует ни одну категорию населения. Документ является более либеральным, чем аналогичные законы в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и государствах, которые были под оккупацией Советского Союза. Нет ни одной нормы, которая дискриминирует русскоязычное население в частной жизни. Рекомендую людям разобраться в законе и не верить пропаганде, льющейся из российских СМИ.