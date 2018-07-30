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вторник, 31 июля 2018 06:35

Президент должен забрать украинский паспорт у Новинского

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Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский угрожает гражданской войной, если Вселенский патриарх даст автокефалию Украинской православной церкви. Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

Российский олигарх, который получил украинский паспорт из рук Виктора Януковича, шантажом и угрозами наводит здесь свои порядки и лоббирует интересы РФ. Это недопустимо.

Кто-то скажет, что Новинский просто искренне верующий человек, который волнуется за Украинскую православную церковь Московского патриархата. Это не так. Он использует церковные разборки для искусственного раздувания конфликта в Украине и накрутки собственного рейтинга.

Вадим Новинский и олигарх Ринат Ахметов имеют дружеские и партнерские отношения с Олегом Ляшко и его Радикальной партией. Ляшко регулярно приезжает на Метинвест, совладельцем которого является Новинский. В феврале топ-менеджер завода Юрий Зинченко возглавил исполнительный комитет Радикальной партии. В Раде Ляшко лоббирует интересы Новинского и Ахметова, а их средства массовой информации усиленно пиарят главного "радикала".

А вот что Ляшко говорил с трибуны парламента: "Поместная церковь — краеугольной камень в фундаменте Украинского независимого государства. Радикальная партия поддерживает обращение к Вселенскому патриарху о признании автокефалии". Стал бы Новинский спонсировать такого политика, если бы действительно верил в то, что говорит в своих интервью? Конечно же, нет.

Новинский спонсирует Радикальную партию, которая выступает за автокефалию и шлет обращение патриарху в ее поддержку. И одновременно — "Оппоблок", который пишет патриарху с призывами автокефалию не давать и угрожает гражданской войной в Украине. Очень удобно. Сильнее раскачать общество, раздуть на ровном месте конфликт, спровоцировать насилие.

Почему президент Петр Порошенко может оменить гражданство Михеила Саакашвили, но не может — указ Януковича о предоставлении паспорта Новинскому? Забрать гражданство и выслать из Украины на историческую родину с запрещением на въезд — вот и все. Вопрос был бы решен.

Невзирая на все наши скитания, украинские элиты так и не осознали: если нет желания жить, иммунитета к вирусам сепаратизма и внутренних конфликтов — государство погибает. Целые народы исчезали, потому что не могли или не хотели себя защитить.

Автор: Денис КАЗАНСКИЙ, журналист
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31
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