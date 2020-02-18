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четверг, 20 февраля 2020 05:40

Президент будет выбирать между встречей с реальностью и попыткой обмануть народ

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

Его беспокоит, что вопрос Крыма никак не обсуждается. Полуостров аннексировала Россия. Об этом он сказал дважды — во время выступления и ответов на вопросы. Будут эту проблему обсуждать в рамках "нормандского формата" (переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России. — ГПУ), или введут для этого дополнительный — это, по словам президента, не принципиально. Принципиально другое: тема Крыма должна быть в международно-политической повестке дня.

Более 200 украинских граждан, среди них и военнопленные, находятся в заключении на оккупированных территориях и в России. Более 100 жителей Крыма, преимущественно крымских татар, заключенные. Эти факты привел президент в выступлении. Отметил, что нужен диалог и обмен "всех на всех". Однако не дал должной квалификации этим фактам. А они свидетельствуют, что Россия ведет политику государственного терроризма — запугивание, заключение, пытки, использование заложников с целью достижения политических преференций. Об этом надо говорить четко и громко.

Кризис международной безопасности, утверждение "права сильного в ХХІ веке" — этого вопроса президент коснулся дважды. Сначала, цитируя немецкого канцлера Ангелу Меркель, он сказал об "обломках системы международной безопасности". Далее, что международные договоры сами по себе ничего не стоят. Подчеркнул, что есть только две реальные гарантии безопасности: ядерное оружие и членство в Североатлантическом альянсе. Если сопоставить оба суждения, то решение проблемы безопасности только одно — усиление НАТО и вступление Украины в него.

Президент напомнил участникам конференции, что война на Донбассе — это война в Европе. Очевидно, он считает, что это сильный пассаж в его выступлении. Нет, господин президент, это слабый пассаж. Потому что вы не сказали, с кем воюет Европа. Россию снова не назвали агрессором.

Выборы на оккупированных территориях состоятся одновременно с местными по всей Украине осенью, говорит Зеленский. Для этого, мол, нужно достичь прекращения огня, также Украина должна получить контроль над украинско-российской границей. Но на оккупированных территориях провести выборы по украинскому законодательству невозможно. Как и контролировать украинско-российскую границу, если на Донбассе будут первый и второй армейские корпуса, созданные РФ. Понимает ли это президент? Конечно, понимает. Но остается вопрос: что выберет Владимир Зеленский — встречу с реальностью, или попытку обмануть украинский народ?

Автор: Валентин БУШАНСКИЙ, политолог
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Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

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