Префекты будут представлять государство в округах и областях

13 декабря президент Украины 41-летний Владимир Зеленский подал в парламент проект изменений в Конституцию по децентрализации власти. Ликвидирует районы и образует округа. Вводит должность префектов вместо глав государственных администраций. Положения законопроекта собираются ввести до 1 марта 2021 года.

Перечень административно-территориальных единиц Украины будет выглядеть так: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.

Из Конституции планируют убрать специальный статус Киева. Он будет отличаться от других городов, но как столица. Его правовой статус определяется отдельным законом. Также из Конституции предлагают убрать абзац с перечнем областей. Статус общин, округов и областей будут регулировать законы, а не Конституция.

Представителями государства в округах и областях будут префекты, которых назначает президент по согласованию правительства. Занимать должность смогут лишь три года, не больше одного срока. Будут подконтрольны главе государства и Кабмину. К полномочиям префекта отнесут административный надзор за местными властями, чтобы та соблюдала законы. Также координировать работу власти и обеспечивать взаимодействие органов в условиях военного или чрезвычайного положения. По представлению префекта могут остановить любой документ местной власти, который противоречит Конституции и угрожает государственному суверенитету.

Советы будут избирать на всех уровнях - громад, округов и областей. Сейчас местные депутаты получают мандат на пять лет, будут - на четыре. Такой же срок будет работать глава громады. А вот полномочия председателей окружного и областного советов будут продолжаться год. Президент имеет право остановить полномочия главы громады, местных, окружных или областных депутатов по представлению префекта.

- Главный недостаток законопроекта - концентрация в руках префектов контрольной и исполнительной функций. Их надо разделять, - говорит экономист Борис Кушнирук, 53 года.

- Назначать префектов должен лично президент. Без каких-либо согласований с правительством. Если Кабмин состоит из представителей разных политических сил, может возникнуть конфликт. Мол, кому префект должен подчиняться? Необходимо правило - его полномочия прекращаются с окончанием каденции президента.

Местным органам власти нужно передать исполнительные функции. А по модели Зеленского непонятно, кто за что должен отвечать. Происходит путаница между полномочиями префекта и органов местной власти.

В законопроекте написано, что основой местного самоуправления является земля, имущество и природные ресурсы. Однако по Конституции земля и недра отнесены к общенациональному богатству. Выходит, что от воли государства зависит, получит ли община доступ к земле.

Верховная Рада сможет определять статус регионов простым большинством, а не конституционным. Итак, парламент может любому региону дать специфические полномочия, фактически превратить его в автономный. В первую очередь, это касается Донбасса - его особый статус смогут утвердить. Как будто закладываем бомбу замедленного действия под унитарность страны. Это создает предпосылки для дальнейшей федерализации.

Киев как столица должен иметь особенности. Но в то же время ему нужны все органы местного самоуправления, как в других городах. Особый статус города должен касаться только выполнения им функции столицы Украины. Именно это и прописано в законе Зеленского.

- В подготовке такого законопроекта должна быть точность и выверенность, - говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко, 54 года. - А случаются фразы вроде "государство состоит из громад" или "смежные громады образуют округ". Территория Украины - неотъемлемый атрибут суверенитета. Это закреплено международными договорами. Нельзя говорить, что она из чего-то складывается, потому что это отрицает суверенитет. Какая-то община может ссылаться на этот пункт и проголосовать за выход из Украины.