Потери российского флота не могут не радовать

14 российских офицеров погибли во время пожара на подлодке "Лошарик" 1 июля в Баренцевом море. Среди них – двое со званием героев России и семь капитанов первого ранга. Часть экипажа спасли. Причины пожара не раскрывают.

Путинское правление началось с трагической гибели 118 членов экипажа подводного ракетоносного крейсера "Курск" 2 августа 2000-го. Спустя три года затонула субмарина "К-159", 9 погибших. В 2008-ом 20 моряков погибли на подводной лодке "Нерпа" в Японском море. Теперь вот "Лошарик".

Он имел глубину погружения до 6 тыс. м. Предназначен, в частности, и для уничтожения проложенных на морском дне кабелей. В случае мирового конфликта мог ликвидировать сеть Интернет на планете. Нет сомнений, российский президент в очередном припадке безумия может дать команду их перегрызть. С точки зрения того, что каждый человек имеет право на жизнь, к гибели моряков я отношусь с сочувствием. Но вот насчет потери для российского флота и армии в целом, это не может не радовать.

На планете Земля есть три государства, главы которых алчно рассказывают, как будут уничтожать другие страны.

Это Российская Федерация, Северная Корея и Иран. Когда Владимир Путин показывал всему миру мультик про уничтожение американского штата Флорида, российские депутаты и министры радовались и аплодировали. Когда с подводной лодки "Великий Новгород" из Каспийского моря били по Сирии, россияне смаковали в телевизоре массовое убийство. А Путин сообщал: такой тренировочный эффект не могут дать никакие учения.

В войне Путина против свободы, прогресса, демократии и либеральных ценностей уже десятки и сотни тысяч жертв. Среди них и те, кто является ее орудием. Погибшие офицеры "Лошарика" пополнили список.