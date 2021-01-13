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После импичмента Трамп не сможет баллотироваться

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Участников штурма Конгресса Соединенных Штатов Америки будут судить за внутренний терроризм. Возбудили более 25 дел.

6 января законодательный орган США должен был объявить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Заседание прервали на несколько часов. Потому что в здание Капитолия ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Во время штурма погибли пять человек. Полиция задержала 52 человек. У них нашли ружья, взрывчатку, коктейли Молотова и пластиковые наручники. Конгрессмены обеспокоены тем, что в нападении могли участвовать военные и резервисты.

Вокруг Капитолия построят 3-метровый забор. В Пентагоне - министерстве обороны США - опасаются возможных терактов во время инаугурации Джо Байдена 20 января.

Трамп хотел заблокировать процедуру утверждения победы Байдена. Перед штурмом выступил на митинге в Вашингтоне. Призвал сторонников в Капитолии приветствовать конгрессменов-республиканцев, выступавших против результатов выборов. Прокуратура США изучает роль Трампа в этих событиях. Выясняют, не призывал ли он в выступлении к насилию. Через несколько часов обратился к участникам штурма с просьбой разойтись. Но сделал это слишком мягко и еще раз повторил, что президентские выборы сфальсифицированы.

Соцсеть твиттер 8 января навсегда заблокировала страницу Трампа, потому что видит риск подстрекательства к насилию. После этого так же сделали фейсбук, гугл, инстаграм.

После освобождения Капитолия Конгресс утвердил победу Байдена. 11 января демократы из Палаты представителей обнародовали проект резолюции, который начинает процесс импичмента Трампа. Хотя в должности ему осталось быть менее 10 дней. Его могут устранить в соответствии с 25-й поправкой к конституции США. Она предусматривает процедуру передачи обязанностей президента, когда он не может их выполнять.

- Весь 2020 год во время избирательной кампании Трамп готовил сторонников к беспорядкам, - говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач, 50 лет.

- До обнародования результатов говорил, что выборы сфальсифицированы. Удалось сформировать сообщество фанатов, которые верят каждому его сообщению в социальных сетях. Но ни один из 60 судебных исков штаба Трампа не приняли к рассмотрению, признали безосновательными. Америка разделилась и социально, и мировоззренчески.

Трамп готовит электоральную базу для следующей избирательной кампании. И боится после передачи власти попасть в тюрьму. Политический кризис в США - его форма защиты от преследований.

После штурма Капитолия вице-президент Майк Пенс и администрация могли использовать 25-ю поправку к Конституции США. Она существует с XIX века. Позволяет передать полномочия главы государства вице-президенту, если первого признают неадекватным. Но Пенс этого не сделал. Республиканская партия тоже разделена на сторонников и противников Трампа. Демократы предлагают импичмент. В обоих случаях отстранения от власти -Трамп не сможет баллотироваться. Политические элиты в этом заинтересованы. Но это усилит протестные настроения. Поэтому не оказывают давление.

Реакция Киева напоминает украинско-белорусские отношения в августе, когда начались акции протеста против признания Лукашенко президентом. Говорили, что мы на стороне народа. Но в Штатах он сейчас разделен. Не должны поддерживать ни одну из партий. Надо делать упор на соблюдении демократических принципов и настаивать на правовом урегулировании конфликта. Так всегда делают американцы.

Этот кризис вряд ли повлияет на отношения Соединенных Штатов с Украиной. Однако неизвестно, как Байден будет реагировать на Зеленского, который наговорил лишнего в беседе с Трампом (25 сентября 2019 года опубликовали стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским главой государства Владимиром Зеленским за 25 июля. Американский президент призвал украинского коллегу расследовать дело, касающееся экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. Зеленский пообещал сделать это. Отметил, что новый генпрокурор, будет "стопроцентно" его человеком, займется этим. - ГПУ).

США будут поддерживать Украину. Но к нам будет больше требований и жесткий контроль за реформами.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ, Игорь ТИМОЦЬ
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