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Пандемия похожа на войну

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Отказ от вакцинации угрожает безопасности страны

Вакцинация в любой стране проходит две стадии. Первая связана с дефицитом препаратов. Вторая - с дефицитом людей, которые готовы делать прививки.

Министерство здравоохранения отчитывается о ежедневных рекордах вакцинации. Хотя количество полностью привитых украинцев колеблется в пределах 2 процентов. Мы еще не приближаемся ко второй стадии. Но рано или поздно она наступит. Тогда Украина окажется на распутье, на котором сейчас стоят развитые страны.

Для коллективного иммунитета недостаточно только желающих вакцинироваться. Когда спрос на это исчезнет, Киеву придется принимать решение. Делать прививки обязательными или нет. В этот момент мы окунемся в спор о границах свободы.

Относительно вакцин эти дискуссии идут уже два столетия. В Соединенных Штатах Америки власть судилась со своими гражданами в течение всего XIX века. Скептики утверждали, что обязательные прививки от оспы нарушают их конституционное право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Вмешиваться пришлось Верховному суду США. В 1905-м он признал обязательную вакцинацию законной. Ради общего блага свобода любого человека может быть подвергнута ограничениям, говорилось в вердикте. Оспу победили.

В ХХ веке эпидемии в западном мире уходили в прошлое. Стало проще продавать людям страх перед побочными эффектами от препаратов. Вакцинированные родители потребовали, чтобы их непривитых детей пускали в школы.

В этом году в апреле Европейский суд по правам человека признал обязательную вакцинацию соответствующей демократическим нормам. Решение обжалованию не подлежит. Логика проста. В обществе есть те, кто не может получить прививки по медицинским показаниям. Единственный их шанс - коллективный иммунитет. Вакцинация перестает быть частным делом, а становится общественной. Впрочем, это не заставило сложить оружие антивакцинаторив.

Они утверждают о неприкосновенности частного, свободу выбора. Рассуждают о диктатуре и сравнивают ограничения для непривитых с апартеидом (политика расовой дискриминации. - ГПУ).

Такая трактовка "свободы" имеет недостаток. Отказ от вакцины несет угрозу не только для самого скептика. Его выбор уменьшает коллективную безопасность страны. Непривитые становятся инкубатором для появления новых штаммов. Которые бьют по тем, кто готов играть с судьбой.

Ирония в том, что человечеству не привыкать ограничивать персональные свободы ради общего блага. Водители вынуждены соблюдать правила движения. Пассажиры самолетов проходят осмотр. Все платят налоги и одеваются, выходя на улицу. Возможно, так же мир будет вынужден договариваться относительно прививок.

В разных странах скептики составляют почти половину населения. В следующем году споры относительно границ "частного" и "общественного" вспыхнут с новой силой. В конце концов, карманник ворует не только кошелек, но и чувство безопасности. Коррупционер не просто берет взятку, но и уничтожает правила честной конкуренции. Если коллективный иммунитет считать общественным достоянием, то мир разделится на тех, кто в него инвестирует, и тех, кто, не спросив, присваивает его.

Логика антивакцинаторив не всегда лежит в плоскости рационального знания. Мотивы многих кроются в религиозно-мистическом пространстве. Для человека с подобным складом ума пандемия - это промысел высших сил. Он чувствует себя на распутье. Можно смириться с судьбой - и переболеть. А можно сделать прививку, что небеса расценят как бунт. Тот, кто чувствует себя игрушкой в руках провидения, боится второго сценария иногда больше, чем реанимационной палаты. Обязательная вакцинация для него - как плевок в икону. Восстание против богов, которое будет иметь последствия.

Пандемия похожа на войну. Ставит на первое место коллективное выживание. Война дает право государству проводить мобилизацию, переодевать граждан в солдат и отправлять в окопы рисковать жизнью ради общего блага. Персональная свобода вынуждена потесниться. Семь лет назад Украина узнала, как это выглядит на практике. Впрочем, к тому моменту мир успел найти алгоритмы поведения на случай войны. Чего не скажешь о пандемии.

Украина отстает в вопросе вакцинации. Этот факт даже играет официальному Киеву на руку. Есть шанс дождаться готовых протоколов бюрократического поведения. От тех стран, с авторитетом которых мы привыкли считаться. В которых раньше нас дефицит вакцин уступит место дефициту готовых делать прививки людей.

Автор: Павел КАЗАРИН, для издания "Украинская правда"
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