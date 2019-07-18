Освободить моряков Россию заставят новые санкции

- В течение месяца должен состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Говорим о формате 10 на 10 или 15 на 15. Должны забрать наших людей и разблокировать процесс обмена "всех на всех", - говорит на брифинге 16 июля заместитель председателя Офиса президента Вадим Пристайко, 49 лет. Такие договоренности достигли 12 июля на встрече советников лидеров Нормандской четверки - Украины, Германии, Франции и России.

В список на обмен включили и украинских моряков, захваченных русскими в районе Керченского пролива, сообщила уполномоченная по правам человека 59-летняя Людмила Денисова. 15 июля в Киеве она встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой, 64 года. Обменялись списками пленных. В украинском - 150 имен.

Москалькова в Киеве посетила судебное заседание по делу руководителя российского информационного агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского. 15 мая 2018-го был задержан СБУ за создание подрывной пророссийской информационной сети и государственную измену. Был награжден российской медалью "За возвращение Крыма". Ранее Путин заявлял, что готов обменять Вышинского на украинских моряков. На суде Москалькова сказала, что он передумал:

- Президент РФ против, когда о людях говорят как об обменном фонде. И Вышинский не согласен. Будет обиваться оправдательного приговора. Наша сторона направила конкретную ноту (РФ предлагала отпустить моряков, если они гарантированно продолжат участвовать в следствии в Москве. Министерство иностранных дел Украины отказалось, ссылаясь на решение Международного трибунала по морскому праву. РФ должна освободить моряков без какого-либо уголовного преследования. - ГПУ ). Ее не поддержали.

11 июля президенты Украины и России обсудили вопросы обмена в телефонном разговоре. А в среду 17 июля российский суд продлил арест 24 военнопленным украинским морякам на три месяца - до осени.

- Украинские пленные в России - это актив Путина. Москва не заинтересована в обмене. Не хочет терять действенный инструмент давления, - говорит эксперт по международным вопросам Александр Хара, 41 год. - Поэтому, скорее всего, обмен сорвется.

Украина предлагала действовать по принципу "всех на всех". Но мы не можем это реализовать. Многих из них Москва не признает украинскими пленниками. Того же режиссера Олега Сенцова, крымчанина, называет своим гражданином и не хочет отдавать. При таких условиях формат "всех на всех" превращается в ловушку - Путин будет решать, кого освободить.

Россия не будет выполнять никаких международных решений. Переломить Кремль можно только сильным давлением западных стран, если на горизонте появятся новые санкции.

Зеленский занимается возвращением украинских пленных. Встречался с их семьями. Поэтому Москва попытается использовать его. Возможно, будет требовать, чтобы в Верховную Раду прошли больше пророссийских депутатов.

На теме обмена играет кум Путина Виктор Медведчук. Хочет получить дополнительные баллы на выборах. Он может занять важное место в политике Украины, только если Зеленский пойдет на кулуарные договоренности с Кремлем. Надеюсь, не решится.

Возвращение украинцев из российского плена - приоритетная задача. Но она не должна вредить национальной безопасности. Украина не может соглашаться на уступки в вопросе государственности, договариваться с террористами предоставлять ОРДЛО какую автономию с правом вето политических решений.

69 украинцев, находящихся в плену самопровозглашенных ЛНР и ДНР, обменяют на 208 боевиков. Такое решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля. Оно продолжалось более 6 часов. Также договорились о прекращении огня. Новое перемирие должно начаться 21 июля в полночь.

Завершили разведение сил возле Станицы Луганской. В ближайшее время должен состояться одновременный демонтаж блокпостов. Украина в кратчайшие сроки готова начать свою часть ремонта разбомбленного в 2015 году моста через реку Северский Донец.