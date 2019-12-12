ООН требует от Москвы разоружить Крым

9 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций во второй раз приняла резолюцию о демилитаризации аннексированного Россией Крыма. Предыдущая была 18 декабря прошлого года.

Документ разработали совместно Украина, государства ЕС, США, Канада и Турция. "За" проголосовали 63 страны. "Против" - 19. Кроме России, это Беларусь, Сербия, Китай, Армения, Куба, Кыргызстан, Северная Корея, Венесуэла, Сирия. 66 стран воздержались.

В резолюции есть требование к РФ вывести свои войска из Крыма. Вернуть все оборудование с захваченных в Керченском проливе украинских кораблей. Есть запрет призыва крымчан в армию РФ. А также осуждение Москвы за военные учения на украинском полуострове и использование ядерной инфраструктуры.

Наращивание Россией военных сил в Черном и Азовском морях вредит экономике и социальной сфере в прибрежных регионах Украины, говорится в документе. Осуждает строительство моста через Керченский пролив.

- Украина завоевывает позиции на международной арене в борьбе с российской военной агрессией, - говорит конфликтолог-международник Григорий Перепелица, 66 лет.

- Резолюция формирует представление мира, что Россия ведет войну против Украины, а та справедливо защищается. Это имеет символическое и нравственное значение. Определение "война" в документе не упоминается. Однако есть "военная оккупация" в требовании вывести российские войска из Крыма и Донбасса. Это усиливает наши дипломатические возможности.