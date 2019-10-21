Он ищет коня, а конь — его

В разгар мирового экономического кризиса 2008-го полсотни американских миллиардеров пообещали народу отдать половину своих доходов в государственный бюджет. Я публично через "Селянську правду" напомнил украинским олигархам, что они должны были бы сделать так же. Кризис ударил и по нашей стране. Тогда мой давний друг, многолетний губернатор Кубани, депутат Госдумы Николай Кондратенко позвонил мне и сказал: "Иван, ты забыл, что говорил тебе твой политический отец Моргун. Какое поколение олигархов сейчас у власти? Не будь наивным и не надейся на чудо".

В 1978 году Федор Моргун, который отказался от должности секретаря ЦК КПСС (ее занял Горбачев), сказал мне пророческие слова, что лет через 10-12 социалистическая система рухнет. Он, безусловный поборник социализма, видел, что в СССР социализма нет. Видели это и в ЦК, но не было критической массы в верхах, способной пойти на изменения. А перестроить мозги и саму систему без политической воли верхов нереально. Итак, крах неизбежен. Задача руководителей на местах — сделать все, чтобы людям жилось лучше и их не накрыл этот крах слишком больно. Еще тогда Федор Трофимович сказал: к сожалению, и после распада административно-командной системы жить лучше не станет, будет еще хуже. Изменения к лучшему народ почувствует разве что в третьем поколении. Такой закон природы, он действует и в политической системе.

Кондратенко тонко чувствовал настроения народа и в России, и в Украине. Он был активным противником антиукраинских выпадов, которые набирали тогда силы. Рассказывал мне, как творился конфликт вокруг Тузлы, о роли Путина в этой подлой провокации. И о беспринципности своего преемника на посту губернатора Краснодарского края Ткачева, который не мог противостоять этому, а послушно строил дамбу до острова. Так вот, когда он напомнил мне версию Моргуна о развитии событий после 1991 года, я знал, что Кондратенко зорко отслеживает развитие ситуации и в себе, и в нас. Видит подтверждение того, что предвещал Моргун.

Видим это сегодня и мы. Ни политический класс, ни его создатель и шеф в Украине — олигархат не занимаются проблемами государства и народа. Они решают проблемы своего состояния, обживают бизнесы и территории. Речь идет не только об олигархах, но и о тех, кто хочет ими стать. На Западе именно на основе развития постсоветских и постсоциалистических государств бытует теория, что только третье поколение достатка начинает думать о социальном благе для других членов общества. Тягнибеда богатому не брат, это понятно. А следует ли это понимать так, что вот такая позиция третьего поколения достатка заложена в самой человеческой природе?

Старики не родятся, а делаются. Это мы знаем из уроков девяностых. Рассказывать, как делаются стариками, — это разве что намеренно бередить раны. Но как не вспомнить ваучерную приватизацию, которая сделала десяток богатых на миллионах бедных. Как не вспомнить превращение в металлолом заводов и фабрик и те же миллионы выброшенных за ворота безработных. А что нам это дает? Разве уроки девяностых остановили мародеров последних лет? Разве мы их остановили?

Президентские и парламентские выборы, названные третьим Майданом, призваны якобы сломить засилье мародеров в стране, дать народу дышать полной грудью. Но вот что не дает поверить, что удастся изменить не только ход событий, но и саму систему — политическую, экономическую, социальную. Начинает входить в активную жизнь второе поколение независимости, а поколение достатка у нас пока первое. Олигархат, монополизировав в стране все и вся, уничтожил по сути средний класс и не дает ходу в большой бизнес новым людям. Где конкуренция Ахметову, в руках которого половина энергетики и столько же валютной выручки? Нет даже второго поколения достатка, а когда появится третье, которое подумает о благе народа? Что сделает для этого "Слуга народа", которая сосредоточила все рычаги власти? Способна ли она это осуществить в стране, которая потеряла суверенность и является по сути протекторатом заокеания и должником мирового капитала? Ждать, пока на кисель кожицу натянут, уже надоело. А интеллектуальных и организационных прорывов к изменению ситуации в экономике не видно.

Не вижу смысла разводить дискуссии на тему "Если богатый, то проклятый" или "Пока сытый высохнет — худой издохнет". Бедность можно преодолеть не болтовней, а действиями. Кто их запустит, кто будет двигать достаток?

В "Слуге народа" есть люди, способные дать старт возрождению страны, но на каких они ролях? И не много ли тех, кто не имеет даже высшего образования и опыта какой-либо работы? Разговоры вокруг того, что демократия приводит к власти и невежд, и это хорошо, что Цукерберг и Билл Гейтс тоже не имеют дипломов вузов, — для базара, а не для государственной трибуны. Слишком большие вызовы и слишком мало ответов слышим от тех, кто пришел к рулю.

Пока никто и не слышал, как комар чихнул, а ситуация в стране кричит о том, что, не взявшись за топор, не сделаешь дом. На самом деле все, как было — он ищет коня, а конь его. Кто он, а кто конь — догадываетесь?