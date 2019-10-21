Он ищет коня, а конь — его

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 2169
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 36495
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 963
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1755
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3024
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2268
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 2970
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3141
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4833
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4752
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7317
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1746
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 441
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
вторник, 22 октября 2019 05:55

Он ищет коня, а конь — его

  Комментировать
 

В разгар мирового экономического кризиса 2008-го полсотни американских миллиардеров пообещали народу отдать половину своих доходов в государственный бюджет. Я публично через "Селянську правду" напомнил украинским олигархам, что они должны были бы сделать так же. Кризис ударил и по нашей стране. Тогда мой давний друг, многолетний губернатор Кубани, депутат Госдумы Николай Кондратенко позвонил мне и сказал: "Иван, ты забыл, что говорил тебе твой политический отец Моргун. Какое поколение олигархов сейчас у власти? Не будь наивным и не надейся на чудо".

В 1978 году Федор Моргун, который отказался от должности секретаря ЦК КПСС (ее занял Горбачев), сказал мне пророческие слова, что лет через 10-12 социалистическая система рухнет. Он, безусловный поборник социализма, видел, что в СССР социализма нет. Видели это и в ЦК, но не было критической массы в верхах, способной пойти на изменения. А перестроить мозги и саму систему без политической воли верхов нереально. Итак, крах неизбежен. Задача руководителей на местах — сделать все, чтобы людям жилось лучше и их не накрыл этот крах слишком больно. Еще тогда Федор Трофимович сказал: к сожалению, и после распада административно-командной системы жить лучше не станет, будет еще хуже. Изменения к лучшему народ почувствует разве что в третьем поколении. Такой закон природы, он действует и в политической системе.

Кондратенко тонко чувствовал настроения народа и в России, и в Украине. Он был активным противником антиукраинских выпадов, которые набирали тогда силы. Рассказывал мне, как творился конфликт вокруг Тузлы, о роли Путина в этой подлой провокации. И о беспринципности своего преемника на посту губернатора Краснодарского края Ткачева, который не мог противостоять этому, а послушно строил дамбу до острова. Так вот, когда он напомнил мне версию Моргуна о развитии событий после 1991 года, я знал, что Кондратенко зорко отслеживает развитие ситуации и в себе, и в нас. Видит подтверждение того, что предвещал Моргун.

Видим это сегодня и мы. Ни политический класс, ни его создатель и шеф в Украине — олигархат не занимаются проблемами государства и народа. Они решают проблемы своего состояния, обживают бизнесы и территории. Речь идет не только об олигархах, но и о тех, кто хочет ими стать. На Западе именно на основе развития постсоветских и постсоциалистических государств бытует теория, что только третье поколение достатка начинает думать о социальном благе для других членов общества. Тягнибеда богатому не брат, это понятно. А следует ли это понимать так, что вот такая позиция третьего поколения достатка заложена в самой человеческой природе?

Старики не родятся, а делаются. Это мы знаем из уроков девяностых. Рассказывать, как делаются стариками, — это разве что намеренно бередить раны. Но как не вспомнить ваучерную приватизацию, которая сделала десяток богатых на миллионах бедных. Как не вспомнить превращение в металлолом заводов и фабрик и те же миллионы выброшенных за ворота безработных. А что нам это дает? Разве уроки девяностых остановили мародеров последних лет? Разве мы их остановили?

Президентские и парламентские выборы, названные третьим Майданом, призваны якобы сломить засилье мародеров в стране, дать народу дышать полной грудью. Но вот что не дает поверить, что удастся изменить не только ход событий, но и саму систему — политическую, экономическую, социальную. Начинает входить в активную жизнь второе поколение независимости, а поколение достатка у нас пока первое. Олигархат, монополизировав в стране все и вся, уничтожил по сути средний класс и не дает ходу в большой бизнес новым людям. Где конкуренция Ахметову, в руках которого половина энергетики и столько же валютной выручки? Нет даже второго поколения достатка, а когда появится третье, которое подумает о благе народа? Что сделает для этого "Слуга народа", которая сосредоточила все рычаги власти? Способна ли она это осуществить в стране, которая потеряла суверенность и является по сути протекторатом заокеания и должником мирового капитала? Ждать, пока на кисель кожицу натянут, уже надоело. А интеллектуальных и организационных прорывов к изменению ситуации в экономике не видно.

Не вижу смысла разводить дискуссии на тему "Если богатый, то проклятый" или "Пока сытый высохнет — худой издохнет". Бедность можно преодолеть не болтовней, а действиями. Кто их запустит, кто будет двигать достаток?

В "Слуге народа" есть люди, способные дать старт возрождению страны, но на каких они ролях? И не много ли тех, кто не имеет даже высшего образования и опыта какой-либо работы? Разговоры вокруг того, что демократия приводит к власти и невежд, и это хорошо, что Цукерберг и Билл Гейтс тоже не имеют дипломов вузов, — для базара, а не для государственной трибуны. Слишком большие вызовы и слишком мало ответов слышим от тех, кто пришел к рулю.

Пока никто и не слышал, как комар чихнул, а ситуация в стране кричит о том, что, не взявшись за топор, не сделаешь дом. На самом деле все, как было — он ищет коня, а конь его. Кто он, а кто конь — догадываетесь?

Автор: Иван БОКИЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Он ищет коня, а конь — его». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Колдуна убили серебряной пуговицей

Катрин Денев засыпает в парике

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 72128
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 55018
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 41535
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 33714
Похищение и убийство 44-летней киевлянки: сообщили новые подробности
Похищение и убийство 44-летней киевлянки: сообщили новые подробности Просмотров: 22149
Комментарии
Поиск компромисса с Россией — признание нашего поражения
Поиск компромисса с Россией — признание нашего поражения Просмотров: 189
"Хор Веревки поддался на провокацию "Квартала 95"
"Хор Веревки поддался на провокацию "Квартала 95" Просмотров: 9
"Россия готовится к военной операции в Сирии"
"Россия готовится к военной операции в Сирии" Просмотров: 18
Международный валютный фонд ожидает от Украины земельной реформы
Международный валютный фонд ожидает от Украины земельной реформы Просмотров: 18
"Или выходите 31 октября, или оставляете эту идею"
"Или выходите 31 октября, или оставляете эту идею" Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
8
Появилось видео с Луценко в Лондоне
4
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
Голосов: 84
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua