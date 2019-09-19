Оккупанты хотят переименовать Крым

Оккупационные власти Крыма предлагают переименовать полуостров в Республику Крым - Таврида.

— Имеет значение инициатива крымских греков. В Российской Федерации ряд субъектов наряду с устоявшимся названием имеют историческое. Например, Республика Саха — Якутия, Северная Осетия — Алания, — говорит так называемый постоянный представитель Крыма при президенте России 64-летний Георгий Мурадов 16 сентября.

Переименование позволит укрепить российский статус полуострова, заявил глава национально-культурной автономии греков Крыма Иван Шонус.

"Исторических оснований переименовывать Крым в Тавриду нет. Это грубое нарушение международного права, — пишет в блоге лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, 75 лет. — На время оккупации они должны придерживаться украинского законодательства, согласно Женевской конвенции 1949 года. Не имеют права что-то менять.

После завоевания Крыма в 1783 году Екатерина II, чтобы подавить крымских татар, придумала греческие наименования для Севастополя, Симферополя. Раньше города назывались Акьяр и Акмесджит. Название Таврида использовали, потому что, мол, на территории Крыма жили племена тавров. Это входило в планы детатаризации Крыма. О том, что когда-то на полуострове было крымскотатарское государство, независимое Крымское ханство, забыли.

Потом началось заселение Крыма греками, армянами, болгарами. Национальностями, которые имели проблемы с тюркским миром. Рассчитывали: если крымские татары в оккупации окажут сопротивление, эти народы — союзники России — будут на ее стороне. В 1944 году, когда татар депортировали, потребность в греках, армянах и болгарах отпала. Их тоже выслали. Имперская политика России — циничная и наглая".