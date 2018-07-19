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пятница, 20 июля 2018 07:40

"Об Украине говорил только Путин"

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— Трамп и Путин могут договориться относительно Сирии, Северной Кореи, ядерного оружия. Но не относительно Украины. Слишком разные позиции, — говорит политолог 48-летний Сергей Таран. — Война на Донбассе затянется надолго.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. 2 ч 10 мин. говорили только в присутствии переводчиков. Потом приобщились члены делегаций.

На общей пресс-конференции хозяин Кремля назвал войну на Донбассе "внутренним украинским кризисом":

— Обратили внимание на важность добросовестного выполнения Минских соглашений. Соединенные Штаты могли бы решительнее настраивать украинское руководство на это. Позиция президента Трампа относительно Крыма известна. Он говорит о незаконности присоединения к РФ. У нас — другое мнение. Мы провели референдум в соответствии с международным правом.

Журналисты спросили американского лидера о вмешательстве РФ в президентские выборы в США в позапрошлом году — доверяет собственным спецслужбам или Кремлю.

— Президент Путин говорит, что это — не Россия. Я не вижу ни одной причины, почему бы это было так, — ответил Дональд Трамп, 72 года.

В США эти слова вызвали шквал критики. Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение: "Президент, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с Путиным. Это было позорно. Вы стояли там, как маленькая раскисшая макаронина".

На следующий день Трамп заявил, что обмолвился: "Должно звучать так: я не вижу никаких причин, почему бы это не была Россия. Я полностью доверяю американским разведывательным агентствам. Принимаю выводы нашей разведки, что во время выборов было вмешательство РФ".

— Это первая полноформатная встреча президентов США и России. Путин был намного лучше подготовлен. Его тезисы — ужасные и манипуляционные, но четкие. Трамп к переговорам не готовился. Два дня перед саммитом играл в гольф, — говорит эксперт по международным отношениям 41-летний Александр Хара.

— Предыдущий президент США Барак Обама сказал, что РФ — региональное государство. Этим оскорбил Путина. Трамп же подносит его до уровня вершителей судьбы мира.

Американский лидер танцует под дудку президента РФ и соглашается, что отношения между странами ухудшились не в результате аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания малайзийского боинга. А из-за внутриполитической борьбы в самих Штатах.

Об Украине говорил только Путин, а Трамп ему поддакивал. Вероятно, договорились, что Крым не будут трогать.

Что хотел выиграть перед встречей Трамп, а что получил?

— Ожидал такого же эффекта, как от встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Но в Хельсинки потерялся на фоне Путина. Не был хозяином ситуации.

На саммите НАТО (состоялся 11–12 июля в Брюсселе. — ГПУ) Трамп говорил, что вопрос "Северного потока-2" является политическим и безопасности. Критиковал его строительство. А на встрече с Путиным говорил об экономической конкуренции в энергетике.

Путин сказал "мы провели референдум в Крыму". Признал, что все устроила РФ, а не жители полуострова самоопределились. Это будет иметь последствия?

— Небольшие. Мир прекрасно понимает, что его слова ничего не стоят. От начала аннексии американская разведка видела, что там происходит. Для нас это тем более не новость.

США назвали фамилии 12 российских шпионов

Соединенные Штаты Америки обвинили 12 российских разведчиков во вмешательстве в президентские выборы в позапрошлом году. Их обвиняют, что взломали почтовый сервер руководства Демократической партии. Кандидатом от нее была Хиллари Клинтон — главная соперница Дональда Трампа.

— Шпионы работают в двух отделах главного разведывательного управления РФ, — заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстейн, 53 года. — Один из них похищал информацию с помощью шпионского программного обеспечения. На почтовые ящики отправляли специальные письма. Как только их открывали, россияне получали пароли и другие данные. Следили за работой с клавиатурой, делали копии с экранов, крали информацию из компьютеров. Другой отдел распространял похищенное. Главными целями были руководитель и работники избирательного штаба Клинтон.

Американская прокуратура назвала шпионов. Это — Виктор Нетишко, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев.

Автор: Ангелина КОВАНДА, Сергей ДЕМЧУК
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