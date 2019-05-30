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пятница, 31 мая 2019 06:20

Новый Европарламент будет противодействовать России жестче

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Когда украинский Майдан протестовал против криминального режима Виктора Януковича под европейскими флагами, многим это казалось политической архаикой. Мол, украинцы вспомнили о Европе тогда, когда все остальные забыли.

Европейцы отнюдь не забыли о Евросоюзе и не стремятся к выходу своих стран. Болтовня о "брюссельской бюрократии" - наследие популистов, которые делают политические карьеры на подачки Владимира Путина.

Для большинства украинцев ЕС - это о более богатой жизни. На самом деле, Евросоюз - ответ на две мировые войны, которые почти уничтожили континент в ХХ веке. Людям, которые сегодня едут поездом из Киева в Перемышль и проходят только две границы - свою и ЕС, - а потом переезжают из одного государства в другое, не замечая разделительных линий, трудно представить, что семь десятилетий назад в Европе все убивали всех. Города лежали в руинах. Народы ненавидели друг друга. Повсюду были пограничные шлагбаумы. Нынешняя Европа - результат шока и понимание, что в мире могут жить только равноправные народы.

Страны Западных Балкан (Сербия, Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово. - ГПУ) сделали выводы из резни, которая охватила республики бывшей Югославии в 1990-е. Они хотят присоединиться к ЕС не только, чтобы сытно есть, победить коррупцию и сохранить демократию, а чтобы жить и быть свободными. Без войны и претензий соседей. Постсоветские страны еще не прошли до конца этот период взаимного уничтожения. Доказательство - российские оккупанты на землях Украины, Молдовы, Грузии, нерешенный конфликт Армении и Азербайджана. Но и мы понемногу движемся в сторону цивилизованного существования. Даже Путину этого не остановить.

Выборы в Европарламент, состоявшиеся с 23 по 26 мая, показали - страхи относительно неудачи европейского проекта бесполезны.

Так, ведущие партии Европы - правые и социал-демократы - уменьшили свое представительство. Однако усилили позиции либералы и "зеленые". Формировать коалицию будет труднее, но евроскептики и популисты влияния на нее иметь не будут. Политикам, которые работают против Европы, своих стран, а нередко - в интересах Путина, будет трудно найти общий язык с консерваторами и реформистами, среди которых главную роль играет польская партия "Право и справедливость".

Консерваторы хорошо знают, что такое Россия. Новый Европарламент будет противодействовать российским попыткам расколоть ЕС жестче. Однако многих друзей Украины там уже не будет. Придется устанавливать новые контакты, чтобы останавливать атаки союзников Москвы. Но для начала хорошо бы узнать, что Украина после выборов хочет от нового Европарламента. Что может предложить, кроме красивых воспоминаний о европейских флагах на заснеженном Майдане.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
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Дата
31
мая

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