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пятница, 22 ноября 2019 07:10

"Нормандский формат" отжил свое

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— Ни одна из сторон не имеет компромиссного сценария окончания войны. Россияне любой ценой хотят втиснуть Украине разграбленный и пророссийский Донбасс. Мы не можем этого допустить, — говорит политолог Виктор Небоженко, 66 лет.

9 декабря в Париже состоится встреча в "нормандском формате" между лидерами Украины, Германии, Франции и России. Дату и место саммита предложил французский президент Эммануэль Макрон. Москва подтвердила свое участие.

— Нормандский формат заблокирован с 2016-го. Его возобновление — это уже успех, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский 19 ноября. — Речь пойдет об обмене всех на всех. Должны быть конкретные сроки. Также мы должны говорить о возможности местных выборов после того, как там не будет никаких незаконных военных формирований.

— Если Минские договоренности исчерпают себя, Украина имеет несколько запасных планов, — говорит министр иностранных дел Вадим Пристайко, 49 лет. — У нас есть папка с вариантом "номер два" — на случай, если "номер один" не сработает. Это может быть операция по обеспечению мира. Она Минским процессом не предусмотрена. Но лидеры давно обсуждают возможность изменений. Если Россия блокирует решение Совбеза Организации Объединенных Наций и миссия не появляется — у нас в запасе есть еще варианты.

— Франция и Германия хотят максимально устраниться от решения проблемы. Хотят быть арбитрами, а не гарантами договоренностей. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель не готовы брать на себя ответственность за обещания Владимира Путина, — считает Виктор Небоженко.

— До Нового года будет понятно, что "нормандский формат" изжил себя. 31 декабря заканчивается наш контракт с РФ о транзите газа и перестает действовать закон об особенностях самоуправления в ОРДЛО. Зеленский говорил, что его не будут продлевать. Путин будет давить на обе эти точки. Потребует выгодного для него закона о Донбассе — фактического внесения в Конституцию "формулы Штайнмайера" (определяет порядок воплощения политической части Минских договоренностей — выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и особый статус, упускает сферу безопасности. — ГПУ). Захочет, чтобы Украина продлила транзитный контракт только на год, тогда как нам нужно на 10. После этого заработает "Северный поток-2" (газопровод в Германию из РФ в обход Украины. — ГПУ).

Автор: Ангелина КОВАНДА
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