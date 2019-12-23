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вторник, 24 декабря 2019 07:05

Нижняя палата Конгресса поддержала импичмент Трампа

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19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Дело теперь перейдет в Сенат, высшую палату парламента.

Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Импичмент запустили 25 сентября. Основанием стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле этого года. Оппоненты считают, американский лидер давил на него по расследованию деятельности Джо Байдена. Последний является конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Использовал свою должность вице-президента в 2016-м, чтобы помочь украинской энергетической компании "Бурисма" избежать уголовного расследования, считают Дональд Трамп и его союзники. Сын Байдена Хантер тогда был членом совета директоров этой компании.

- Сенат на две трети подчинен республиканцам. Они не проголосуют за импичмент. Лидер большинства уже заявил, что дело надо закрыть, - говорит эксперт по международным отношениям 41-летний Александр Хара.

- Вырисовывается большая вероятность переизбрания Трампа еще на четыре года. В его желании наладить хорошие отношения с Путиным есть риски для нас. А поддержка США очень важна в противодействии Украины попыткам России вернуть ее в свою сферу влияния.

Положительно, что Вашингтон выделяет дополнительные средства на военную помощь Киеву ($698 млн на 2020 год - на 2,3 млн больше, чем в 2019-м - должен согласовать Сенат. - ГПУ).

Автор: Марианна ЖОГАН
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