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пятница, 31 мая 2019 07:00

Нет никаких оснований для объявления дефолта

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- США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией. Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, - говорит олигарх 56-летний Игорь Коломойский в интервью британской газете "Файнэншл таймс".

- Мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция (1 июля 2015 года не заплатили по кредитам Международного валютного фонда $1,6 млрд. - ГПУ). А сколько раз объявляла дефолт Аргентина? И ничего. Реструктурировала долги. Сейчас все в порядке.

28 мая президент Украины встретился с представителями МВФ.

- Сотрудничество продолжается. Фонд является надежным партнером, когда мы нуждаемся в поддержке. Украина будет соблюдать обязательства, - заявил Владимир Зеленский, 41 год. - Сейчас мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и создаст основу для получения следующего транша финансирования.

- Сегодня в Украине нет никаких оснований для объявления дефолта, - говорит экономист Андрей Новак, 46 лет.

- Государство выполняет договоренности относительно долговых выплат за счет средств из госбюджета и золотовалютных резервов, новых займов на внешнем и внутреннем рынках. В 2014-м после начала российской агрессии мы потеряли 20 процентов экономики. Обвалился курс гривны. И даже дефолта не объявляли. А на третьем году роста валового внутреннего продукта с относительно стабильным курсом гривны о нем заговорили.

Греция объявила дефолт, когда госдолг достиг 135 процентов ВВП страны. У нас он составляет менее 80. Во-вторых, это страна Еврозоны. Когда ЕС спасал ее, он выручал себя. В случае дефолта нас никто не будет спасать.

- У Греции единая валюта с Евросоюзом. Рядовые греки не почувствовали существенных проблем от падения курса. Евро от дефолта не пострадал, - объясняет экономист Борис Кушнирук, 52 года.

- Для нас пример Аргентины более показателен. Местная валюта там пострадала существенно. Люди потеряли значительную часть доходов.

Последствия дефолта для нас легко спрогнозировать. Гарантированное обесценивание гривны, инфляция, социально-экономический и политический кризисы в стране. Это ключевые составляющие для российского вторжения. В хаосе в Украине заинтересован Кремль.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
31
мая

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