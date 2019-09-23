Не стоит ожидать снижения цен

Курс гривны относительно доллара растет. Если национальная валюта укрепляется, должны снижаться цены, считают украинцы. Мол, когда гривна летела вниз, цены — вверх. Но рост цен никогда не догоняет девальвацию. Когда гривна падает в два раза, цены в два раза не вырастут. Они повышаются медленнее. Потому что покупатель не может себе позволить более существенный рост.

В Украине цены в долларах сейчас ниже, чем в 2008-м или 2013 году. Укрепление гривны на 10-15% не приведет к большему их снижению.

В этом году зарплаты выросли на 20%. Украинские компании вынуждены резко их повышать под давлением польского работодателя, чтобы удержать работников. А потребительские настроения украинцев — возле исторических максимумов. Люди готовы тратить деньги. Следовательно, вызывают повышение цен. Однако не так усиленно, как год или два тому назад. В этом году инфляцию ждут на уровне 8%. Это приличный показатель.

Динамика цен умереннее, чем в предыдущие годы. Есть резко подорожавшие товары - как картошка. Но это отдельные истории, связанные с конкретной причиной. Например, неурожаем. И с психологией человека. Когда цены растут, мы это видим. Когда снижаются — не обращаем внимания. Полгода тому назад выросла цена на лук. Сейчас вернулась на тот же уровень, но об этом никто не вспоминает.