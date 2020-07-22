Назначили руководителей Нацбанка и Антимонопольного комитета

— Я поддерживаю политику на обеспечение стабильности банковской системы. Надо усилить работу с проблемными кредитами, доля которых составляет 48 процентов, — говорит 47-летний Кирилл Шевченко в Верховной Раде 16 июля. Парламент назначил его председателем Национального банка Украины.

"За" проголосовали фракции "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Батьківщина", группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

Кирилл Шевченко родился в российском городе Тула. Детство прошло в городе Кадиевка Луганской области, сейчас оккупирован российскими войсками. Окончил Харьковский государственный экономический университет. В банковской сфере — с 1994-го. Работал в банках "Аваль", "Финансы и кредит", пять лет был председателем Укргазбанка. При президентстве Виктора Ющенко возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.

Задекларировал 872 986 грн и 167 170 евро на банковских счетах, более 14,5 млн грн зарплаты в Укргазбанке, 25 соток земли в Киево-Святошинском районе и 12 - в оккупированном Россией Крыму.

В тот же день Рада назначила председателем Антимонопольного комитета 44-летнюю Ольгу Пищанскую. Была первым заместителем председателя АМКУ. Работала в компаниях "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвест Холдинг", инженером на горно-металлургическом комбинате "Криворожсталь". Имеет два высших образования — промышленное и гражданское строительство, экономика предпринимательства. Владеет домом и 10 сотками земли под Киевом в Софиевской Борщаговке, имеет квартиру в столице, дачу в оккупированном Севастополе. Задекларировала наличными и в банках почти 1 млн грн, $148 тыс. и 24 тыс. евро.

Сестра Ольги Пищанской — Светлана — с июля 2019 года директор итальянской компании "Сан Томассо", на которую оформлена вилла президента Зеленского на курорте Форте-дей-Марми. Пожертвовала партии "Слуга народа" 145 тыс. грн. Рассказывала журналистам, что знает главу государства с детства и росла с ним в одном дворе.

— Сейчас в назначениях мало весят собственно кадры. Ищут человека, который будет подчиняться приказам Офиса президента. Если соглашается — назначают, — говорит журналист Олекса Шалайский, 53 года.

— Кирилл Шевченко будет выполнять пожелания Офиса президента. Антимонопольный комитет тоже не будет независимым. Раньше власть могла бороться с каким-то олигархом руками АМКУ. Тех, кто был близок к ней — не замечали, а кто был в оппозиции — попадал под раздачу. Теперь все олигархи имеют влияние на Офис президента и каждый может решать свои проблемы. А это означает, что ни одного из них никто не тронет.