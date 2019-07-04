Нас ненавидят как украинцев, а презирают как малороссов

Россия созывает на 16 июля заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций из-за украинского языкового закона.

"Один народ" – это шовинистическая программа Москвы, которой подпевают русские националисты в Украине. Она сотни лет сводилась к двум вещам – или превратить нас в малороссов, или уничтожить как украинцев.

При царе был Эмский указ 1876 года и запрет всего украинского, кроме народных песен. При Сталине были расстреляна украинская интеллигенция и ГУЛАГ. При Брежневе – психушки, тюрьмы и тотальная русификация. При Путине – "Грады", "Буки" и медведчуковский телевизор. Эта программа не предусматривает украинской Украины. Пути есть два: либо мы с украинским языком как государственным, либо приложение к Брянской области РФ.

Все фальшивые нотки о "правах русскоязычных" - дикое надругательство над здравым смыслом. Русскоязычные в Украине всегда, при любых языковых законах, имеют больше прав, чем украиноязычные. Потому что последние всю жизнь должны бороться за культурно-языковые права для себя в своей стране. Это же мы просим, чтобы нам отвечали на нашем языке. Требуем каплю уважения к себе в мире, где русский вшит во все сферы жизни.

Если бы украинский имел здесь достаточно прав, ему не нужны были бы специальные законы.

Мы же – всегда отклонение от колониальной нормы, к которой все привыкли. Киркоров – удобно, "Сваты" – удобно, масляковщина – удобно, "Менты" – удобно. Только украинский – неудобно всегда. Наших сограждан кормят десятилетиями дерьмом из пророссийских телеканалов. Это дает политические плоды и способно развернуть страну с ее пути.

Нас ненавидят как украинцев. А презирают именно как русскоязычных малороссов, которые добровольно потребляют чужое низкопробное дерьмо. Вот и выбирайте: между их ненавистью и пренебрежением.