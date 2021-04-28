Наполеон и "Тачанка"

- Памятник разрушается, а никому дела нет, - говорит товарищ. На верхней плите памятника отвалился кусок гранита. На табличке надпись: "Героям гражданской и отечественной войн от молодежи строительства Каховской ГЭС".

- Лучше его совсем разобрать, - отвечаю.

- Ты что! Кто не знает прошлого, у того не будет будущего, - повторяет заученную фразу.

Мы с Леонидом выросли на одной улице в поселке железнодорожников на окраине Новой Каховки. После автодорожного института он женился. На оклад инженера трудно прокормить семью, подался на заработки на Север России. Был начальником автоколонны, но пересел за руль - водители получали вдвое больше. В Украину вернулся после распада СССР. Создал несколько фирм по торговле продукцией местного коньячного завода. А на пенсии запал на историю - от эпохи Петра I до Второй мировой. Читает романы, смотрит фильмы.

- А давай спросим у молодых, знают ли они, кто такой Наполеон или Ленин, - предлагаю.

Год тому назад Украинский институт национальной памяти рекомендовал властям Каховки демонтировать памятник "Легендарная тачанка". Он весит 102 тонны, из которых 98 - бронза. В советские времена сюда приезжали туристы со всего СССР, здесь принимали в пионеры, проводили торжественные мероприятия по случаю коммунистических праздников. При независимости памятник пришел в упадок. Вандалы отрезали фрагменты из бронзы. В Каховке и Новой Каховке многие другие монументы запечатлли гражданскую войну: "Девушка в шинели", "Солдат и матрос", памятник Фрунзе. По ним дискуссий почти не было. А по демонтажу "Тачанки" немало каховчан возмутились: "Мы против. Это наша история и визитная карточка".

В итоге Каховский горсовет проголосовал против демонтажа, обратился с просьбой к президенту и парламенту не трогать памятник. Во время разговора губернатора с историками было предложение создать возле "Тачанки" музей под открытым небом, куда свозили бы декоммунизированные памятники со всей области. Однако до сих пор ни областной, ни городской советы не приняли никакого решения. А судьба "Тачанки" опять никого не интересует.

Мы с Леонидом гуляем по парку. На скамейке сидит девочка, лет 12. Леня останавливается:

- Солнышко - обращается он. - Ты знаешь, кто такой Наполеон?

- Торт! - отвечает она, улыбаясь.

Леонид моргает.

Я аплодирую.