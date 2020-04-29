Национальная память проходит испытание Зеленским

Российское вторжение заставило Украину проводить ревизию своего багажа шесть лет тому назад. Страна училась говорить по-новому. Вспоминала периоды борьбы и сопротивления. Занималась национальной памятью. К маркеру "на или в Украину" добавились новые. Водораздел "свой-чужой" стал проходить через георгиевскую ленточку и красный мак, Великую Отечественную и Вторую мировую.

Новый контур страна создавала пять лет. Этому противились те, кто мечтал вернуть ее на российскую орбиту. Но соотношение сил было не в их пользу. Официальный Киев менял символический ландшафт страны, переназывал улицы, переименовывал города и восстанавливал страницы истории.

Через пять лет этот исторический частокол проходит проверку на прочность. Владимира Зеленского сложно назвать носителем идеологии. Символические вещи для него вторичны. Если бы он был пятым президентом, декоммунизации улиц и десоветизации учебников могло не произойти. С его приходом в политике национальной памяти забрали государственные костыли. Уже год она — без официальной поддержки.

Нам выпало жить внутри масштабного социального эксперимента. Стартовые условия просты. Есть новый этический контур, рожденный по итогу вторжения. Президент без выразительного исторического мировоззрения. И общество, состоящее из проукраинского лагеря, пророссийской оппозиции и инертного большинства.

Если новую этику попытаются одолеть — мы снова услышим от первых лиц советские смыслы. О "Великой Отечественной" и общем прошлом. Мы слишком недавно живем в новой реальности, чтобы отмахиваться от возможности реванша старой. Если политика нацпамяти победит, то президентское окружение начнет говорить на ее языке, использовать ее символический ряд и ссылаться на ее пантеон героев.

Понятия не имею, какой из двух сценариев возобладает. Но испытание Зеленским сегодня проходит очень многое из того, к чему Украина привыкла за последние годы. Национальная память — не исключение.