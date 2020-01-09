"Национальная идея" Зеленского лишена смысла

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 4095
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5787
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48582
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7398
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 180
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 07:10

"Национальная идея" Зеленского лишена смысла

  Комментировать

Скандальный посленовогодний отдых президента Владимира Зеленского в Омане стал логическим продолжением его предновогоднего поздравления. В обоих случаях речь идет о ценностях — критически важных для будущего не только конкретного политика, но и всей Украины.

В последние недели прошлого года и в начале 2020-го произошел определенный ценностный стриптиз президента. К сожалению, это действо далекое от привычной для Зеленского сферы развлечений или юмора — оно тревожное и гнетущее.

Национальной идеей украинцев должно стать единство между ними независимо от мировоззрения и взглядов, заявил перед Новым годом Зеленский. Однако так никогда и нигде не бывает. Наоборот - единство строится вокруг ценностей, лежащих в основе национальной идеи. Именно так есть в любой стране и для любой нации. Единство ради единства не имеет смысла.

Украинская национальная идея известна и испытана веками — это независимость Украины. В последние десятилетия к ней добавилась надстройка - создание независимого и современного европейского демократического государства. Без первого не может быть второго, и наоборот.

Соответственно, исконными ценностями для украинцев является патриотизм и национальная идентичность — без них Украина растворилась бы в российском мрака еще 100 или 200 лет тому назад.

В дополнение к этому демократия, уважение прав человека, эффективное управление европейского типа являются ценностями, приобретенными в последние десятилетия. Иначе не было бы двух революций, не позволивших лишить нас одержанной в 1991 году независимости.

Видимо, для кого-то высшие ценности действительно заасфальтированные и освещенные улицы — но они могут быть и на оккупированных территориях или в колониях. Правда, вряд ли это возможно в случае с Россией, где элементарного благосостояния никогда не было и вряд ли будет. Богато жить украинцы смогут только в собственном, развитом, демократическом государстве.

Поэтому, говоря о "цветущей Украине", Зеленский одновременно игнорирует или отрицает ценности, без которых такая Украина просто невозможна. "Мы ценим на самом деле другое", — убеждает он. И это опасно.

Президент позволяет себе фактически закрыть дело убийц Майдана, ставшего символом борьбы и жертвенности за независимость. Как ни в чем не бывало поздравить с Новым годом Владимира Путина, который захватил часть наших территорий, виновен в гибели тысяч украинцев и неприкрыто стремится к возвращению Украины в российское стойло. Лично освятить шитое белыми нитками дело убийства Павла Шеремета — значит надругаться над основополагающим для современного государства принципом верховенства права. Пообещать отменить коррупциогенную депутатскую неприкосновенность - а на самом деле лишь укрепить ее. Решить вопрос участия в концерте "95 квартала" певца, гастролировавшего в аннексированном Крыму. Ну и вишенка на торте — скандальный отдых в Омане. Сначала трусливо тайный, потом срочно подогнанный под якобы какой-то гибридный "визит".

Все это прямой конфликт с ценностями, формирующими украинскую национальную идею.

Удивляет, что для Зеленского не стал уроком печальный опыт предыдущей власти. Ей так же были чужды ключевые ценности — и люди видели это даже несмотря на завесу пафосной патриотической риторики. Порошенко поплатился за это на выборах, и Зеленский идет его путем. При том, что власть получил именно на волне неприятия обществом того, что сейчас часто сам и делает.

По крайней мере пока. Возможно, нынешний президент еще поймет и украинскую национальную идею, и свою миссию. Очевидно, для этого ему придется радикально поменять мировоззрение и окружение. Это непросто — но альтернативой являются значительные риски для страны и лично для Зеленского на президентском посту.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Национальная идея" Зеленского лишена смысла». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 40745
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26325
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 20009
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11799
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 8928
Комментарии
Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет
Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет Просмотров: 9
Заставить большинство украинцев хотеть обратно в Советский Союз — невозможно
Заставить большинство украинцев хотеть обратно в Советский Союз — невозможно
Офис президента Украины солгал
Офис президента Украины солгал Просмотров: 387
Пристайко хочет выборы на Донбассе осенью
Пристайко хочет выборы на Донбассе осенью Просмотров: 9
Украине выгодно перемирие между США и Ираном
Украине выгодно перемирие между США и Ираном Просмотров: 45
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1322
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua