"Национальная идея" Зеленского лишена смысла

Скандальный посленовогодний отдых президента Владимира Зеленского в Омане стал логическим продолжением его предновогоднего поздравления. В обоих случаях речь идет о ценностях — критически важных для будущего не только конкретного политика, но и всей Украины.

В последние недели прошлого года и в начале 2020-го произошел определенный ценностный стриптиз президента. К сожалению, это действо далекое от привычной для Зеленского сферы развлечений или юмора — оно тревожное и гнетущее.

Национальной идеей украинцев должно стать единство между ними независимо от мировоззрения и взглядов, заявил перед Новым годом Зеленский. Однако так никогда и нигде не бывает. Наоборот - единство строится вокруг ценностей, лежащих в основе национальной идеи. Именно так есть в любой стране и для любой нации. Единство ради единства не имеет смысла.

Украинская национальная идея известна и испытана веками — это независимость Украины. В последние десятилетия к ней добавилась надстройка - создание независимого и современного европейского демократического государства. Без первого не может быть второго, и наоборот.

Соответственно, исконными ценностями для украинцев является патриотизм и национальная идентичность — без них Украина растворилась бы в российском мрака еще 100 или 200 лет тому назад.

В дополнение к этому демократия, уважение прав человека, эффективное управление европейского типа являются ценностями, приобретенными в последние десятилетия. Иначе не было бы двух революций, не позволивших лишить нас одержанной в 1991 году независимости.

Видимо, для кого-то высшие ценности действительно заасфальтированные и освещенные улицы — но они могут быть и на оккупированных территориях или в колониях. Правда, вряд ли это возможно в случае с Россией, где элементарного благосостояния никогда не было и вряд ли будет. Богато жить украинцы смогут только в собственном, развитом, демократическом государстве.

Поэтому, говоря о "цветущей Украине", Зеленский одновременно игнорирует или отрицает ценности, без которых такая Украина просто невозможна. "Мы ценим на самом деле другое", — убеждает он. И это опасно.

Президент позволяет себе фактически закрыть дело убийц Майдана, ставшего символом борьбы и жертвенности за независимость. Как ни в чем не бывало поздравить с Новым годом Владимира Путина, который захватил часть наших территорий, виновен в гибели тысяч украинцев и неприкрыто стремится к возвращению Украины в российское стойло. Лично освятить шитое белыми нитками дело убийства Павла Шеремета — значит надругаться над основополагающим для современного государства принципом верховенства права. Пообещать отменить коррупциогенную депутатскую неприкосновенность - а на самом деле лишь укрепить ее. Решить вопрос участия в концерте "95 квартала" певца, гастролировавшего в аннексированном Крыму. Ну и вишенка на торте — скандальный отдых в Омане. Сначала трусливо тайный, потом срочно подогнанный под якобы какой-то гибридный "визит".

Все это прямой конфликт с ценностями, формирующими украинскую национальную идею.

Удивляет, что для Зеленского не стал уроком печальный опыт предыдущей власти. Ей так же были чужды ключевые ценности — и люди видели это даже несмотря на завесу пафосной патриотической риторики. Порошенко поплатился за это на выборах, и Зеленский идет его путем. При том, что власть получил именно на волне неприятия обществом того, что сейчас часто сам и делает.

По крайней мере пока. Возможно, нынешний президент еще поймет и украинскую национальную идею, и свою миссию. Очевидно, для этого ему придется радикально поменять мировоззрение и окружение. Это непросто — но альтернативой являются значительные риски для страны и лично для Зеленского на президентском посту.